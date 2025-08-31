Η ΑΕΚ έκλεισε ιδανικά ένα μαγικό καλοκαίρι, επικρατώντας 1-0 του Αστέρα Τρίπολης και φτάνοντας στο 2Χ2 στο πρωτάθλημα, πηγαίνοντας με ηρεμία στη διακοπή. Ο Χρυσός σκόρερ ήταν ο Φραντζί Πιερό, ο οποίος βρήκε ξανά δίχτυα μετά από έξι μήνες.

Μετά την πρόκριση επί της Άντερλεχτ, η “Ένωση” επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά. Οι πρώτες ευκαιρίες ήρθαν στο 7’ με φάουλ του Μάριν και στο 14’ με τον Πέτρο Μάνταλο, αλλά το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ. Στο 24’ η ΑΕΚ πλησίασε ξανά στο 1-0 με τον Κοϊτά, αλλά το σουτ του Μαυριτανού αποκρούστηκε πάνω στη γραμμή. Ο Αστέρας απείλησε για πρώτη φορά στο 32’, αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε το μακρινό σουτ του Μούμο.

Η φάση που έκρινε το παιχνίδι ήρθε από μια αντεπίθεση των γηπεδούχων: ο Μάνταλος εκτέλεσε κόρνερ και ο Πιερό με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την ομάδα μετά από έξι μήνες. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέχισε να κυριαρχεί, έχοντας αρκετές ευκαιρίες για το 2-0, με τον Πιερό να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι στο 58’. Στο 78’ ο Κουτέσα απείλησε ξανά, αλλά ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά.

Η ΑΕΚ κράτησε το υπέρ της 1-0 μέχρι το τέλος και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την καλή της κατάσταση πριν τη διακοπή.

Συνθέσεις ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μαρίν (70′ Γιόβιτς), Πινέδα, Κοϊτά (69′ Κουτέσα), Ελίασον, Μάνταλος, Πιερό (86′ Λιούμπισιτς)

Αστέρας Τρίπολης (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Σίπσιτς, Σιλά, Καλτσάς (63′ Γιαμπλόνσκι), Μόρα, Μπαρτόλο, Γκονζάλεθ (63′ Μεντιέτα), Εμαννουηλίδης (72′ Χαραλαμπόγλου), Μακέντα