Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Καθήκοντα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα αναλαμβάνει ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Ο Χακ είναι διπλωμάτης καριέρας των ΗΠΑ και έχει ήδη υπηρετήσει στην Αθήνα ως αναπληρωτής επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας. Στο παρελθόν, κατείχε επίσης τη θέση του αναπληρωτή βοηθού υπουργού Εξωτερικών, με αρμοδιότητα τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, είχε διατελέσει διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών (Στέιτ Ντιπάρτμεντ), έχοντας υπό την ευθύνη του ζητήματα που αφορούσαν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Στη διάρκεια της διπλωματικής του καριέρας, έχει υπηρετήσει σε αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Γιανγκόν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ.

Έχει, ακόμη, αναλάβει σειρά θέσεων στην Ουάσινγκτον, μεταξύ άλλων σε υπηρεσίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που ασχολούνται με τις υποθέσεις της Κίνας και της Κορέας. Επιπλέον, διετέλεσε προσωπάρχης του Κερτ Κάμπελ, κατά την περίοδο που εκείνος ήταν βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις υποθέσεις Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού.

Σε ό,τι αφορά τις σπουδές του, ο Τζόσουα Χακ είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο από το International University of Japan. Έχει, επίσης, παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών στη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών (SAIS) του Johns Hopkins, στην Μπολόνια της Ιταλίας.

Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα μιλά κινεζικά (μανδαρινικά), ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ