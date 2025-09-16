Τον ίδιο του τον θάνατο κατέγραψε άθελά του με το κινητό του τηλέφωνο ο ορειβάτης που δέχθηκε επίθεση από αρκούδα στο δάσος του Φρακτού στη Δράμα, τον περασμένο Ιούνιο. Οι τελευταίες στιγμές του Χρήστου Σταυριανίδη αποτυπώθηκαν σε ένα συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο μετέδωσε το MEGA.

Στο υλικό φαίνεται ο ορειβάτης να πέφτει και να κατρακυλά, ενώ το τηλέφωνό του συνεχίζει να καταγράφει. Ο ίδιος εντοπίστηκε νεκρός λίγες ώρες αργότερα. Λίγο πριν την τραγωδία, οι δύο ορειβάτες φαίνεται να έχουν εντοπίσει την αρκούδα. Ο Σταυριανίδης ακούγεται να μιλά στον συνοδοιπόρο του, ζητώντας του να πλησιάσει.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, η κατάσταση εκτροχιάζεται. Η αρκούδα αρχίζει να τρέχει, ενώ ακούγεται το σκυλί των ορειβατών να γαβγίζει. Την ίδια στιγμή, στο βίντεο ακούγεται η φράση «Ρίξε, Δημήτρη», υποδηλώνοντας τη χρήση σπρέι πιπεριού για να απωθήσουν το ζώο. Αμέσως μετά, ο Σταυριανίδης γλιστρά και πέφτει στη χαράδρα, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Το χρονικό

Οι δύο φίλοι είχαν ξεκινήσει πεζοπορία σε γνώριμο μονοπάτι. Ωστόσο, η εξόρμησή τους στο βουνό κατέληξε σε τραγωδία. Το βίντεο που βρέθηκε στο κινητό λειτουργεί ως σιωπηλός μάρτυρας, ρίχνοντας φως στις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν.

«Δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου ατόμου»

Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος εξήγησε ότι το βίντεο είχε σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Βόρειας Ελλάδας και έχει ενταχθεί εδώ και καιρό στη δικογραφία, αποσαφηνίζοντας τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο σώμα του Σταυριανίδη δεν βρέθηκαν σημάδια από επίθεση αρκούδας· ο θάνατός του οφείλεται στην πτώση, χωρίς να προκύπτει εμπλοκή άλλου ατόμου.

«Το συμβάν δείχνει πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι όλοι σε περιοχές με άγρια ζώα. Υποτίμησαν τον κίνδυνο, φωτογράφισαν την αρκούδα χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, και όλα εξελίχθηκαν ραγδαία», πρόσθεσε.

«Ο σκύλος προκάλεσε την αρκούδα»

Ο Χρήστος Ράμος, επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας ΟΦΚΑΘ, τόνισε: «Ο σκύλος φαίνεται να ερέθισε την αρκούδα, οδηγώντας στο μοιραίο περιστατικό. Αν και γνώριζαν την περιοχή, το βουνό είναι άγριο και δεν υπάρχει ακριβής καταμέτρηση των αρκούδων. Ήταν μια κακιά στιγμή».