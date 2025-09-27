Ο Ολυμπιακός μπήκε με απόλυτη συγκέντρωση στον τελικό του Σούπερ Καπ, δείχνοντας από την αρχή διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του. Η άμυνα του ήταν άκρως αποτελεσματική, καθώς ο Προμηθέας δεν μπόρεσε να σκοράρει στα πρώτα τρία λεπτά. Στην επίθεση, οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες από την περιφέρεια, χτίζοντας ένα γρήγορο 11-0.

Ο κόουτς Λιμνιάτης προσπάθησε με τάιμ άουτ να “κόψει” την ορμή των «ερυθρόλευκων», όμως ο Φουρνιέ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και η διαφορά έφτασε στο +18 (26-8). Στο φινάλε της περιόδου, όμως, οι Πατρινοί εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη και την χαλάρωση των αντιπάλων, με τους Πόλικαπ και Γκρέι να μειώνουν σε 26-17, αποτέλεσμα που τους άφηνε με ψυχολογία.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι «φιλοξενούμενοι» ανέβασαν στροφές, ωστόσο ο Ολυμπιακός συνέχισε να βρίσκει λύσεις με χαρακτηριστική ευκολία. Η υπεροχή του αποτυπώθηκε στο +15 (39-24), με τον Πίτερς και τον Ντόρσεϊ να παραμένουν «ζεστοί». Ο Γκρέι είχε άξιο συμπαραστάτη τον Μπαζίνα, ενώ ο Κόλεμαν ανέβασε ρυθμό. Παρά την προσπάθεια να περιοριστεί η επίθεση των Πειραιωτών, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 49-36 υπέρ των πρωταθλητών.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός θέλησε να κλειδώσει τη νίκη. Έφτασε ξανά στο +19 (55-36), με τον Ντόρσεϊ να συνεχίζει το κρεσέντο και τον Γουόκαπ να δείχνει φρέσκος και αποδοτικός. Ο Προμηθέας δεν παράτησε το ματς· ο Γκρέι και ο Ματσούρας έδωσαν πνοή στην επίθεση, όμως οι αμυντικές αδυναμίες επέτρεπαν στον Ολυμπιακό να διατηρεί διαφορά ασφαλείας (70-53 στο 30’).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Πατρινοί αντέδρασαν εντυπωσιακά. Με πίεση σε όλο το γήπεδο και τον ΜακΚάλουμ να ηγείται, βρήκαν εύκολα καλάθια και μείωσαν γρήγορα. Ο Μπαζίνας έδωσε επιπλέον ενέργεια, ενώ με καθοριστικό τρίποντο έφερε τη διαφορά στους πέντε (73-68). Ο Ολυμπιακός έδειξε να τα χάνει για λίγο, όμως ο Βεζένκοφ με ριμπάουντ και κρίσιμους πόντους κράτησε όρθια την ομάδα του (82-74). Το τελικό “χτύπημα” ήρθε από τον αρχηγό Παπανικολάου, που με κλεψίματα και τρίποντο «σφράγισε» τον θρίαμβο. Το 92-83 έδωσε το τέταρτο συνεχόμενο Σούπερ Καπ στους Πειραιώτες, με τον Προμηθέα να φεύγει με το κεφάλι ψηλά χάρη στη μαχητική του παρουσία.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 49-36, 70-53, 92-83