Νέα ενδεικτικά στοιχεία που αφορούν την εμπλοκή 8 ακόμη στελεχών της ΝΔ, μεταξύ των οποίων και 3 νυν ή πρώην υπουργοί, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ απέστειλε προ μερικών εβδομάδων η ΕΛ.ΑΣ. στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με δημοσιογράφους από τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA και την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

Πρόκειται για έναν άγνωστο μέχρι σήμερα φάκελο, που έχει σχηματίσει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από την αναλυτική επανεξέταση 140 CD με μαγνητοφωνημένες συνομιλίες που έχουν καταγραφεί για την πρώτη φάση έρευνας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2021-2022 (είχε ακολουθήσει νεότερη την περίοδο 2024-2025) από την ίδια υπηρεσία.

Advertisement

Advertisement

Αρχικά, η έρευνα προ πενταετίας δεν οδήγησε σε δικαστικές ενέργειες. Μετά τη διαβίβαση της δεύτερης δικογραφίας στη Βουλή πέρυσι, ζητήθηκε νέα ανάλυση από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ., από την οποία προέκυψε νέος κύκλος υπόπτων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δικαστικοί λειτουργοί σημειώνουν ότι «η ακρόαση εκ νέου των διαλόγων της περιόδου 2021-2022 ανέδειξε νέα άγνωστα στοιχεία, λόγω των γνώσεων που αποκτήθηκαν από την πλήρη ανάλυση των διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την πρόσφατη διερεύνησή του.

Τουλάχιστον τα 20 από αυτά τα 140 CD είχαν ύποπτες συνομιλίες. Οταν οι χειριστές είχαν ακούσει προ πενταετίας αυτές τις συνομιλίες (κι ενώ τότε δεν υπήρχε, εν μέσω πανδημίας, καμία συζήτηση για παρανομίες του ΟΠΕΚΕΠΕ) δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι αφορούσαν αυτές οι τεχνικής φύσης συζητήσεις ή τα “ασαφή” ρουσφέτια».

Υπουργοί στο «στόχαστρο» και παρασκηνιακές ενέργειες

Την περίοδο εκείνη φαίνεται να έγιναν παρασκηνιακές ενέργειες που οδήγησαν στη διακοπή της έρευνας, παρά τη γνώση αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. για «μεγάλα ονόματα».

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, την πλήρη αποτύπωση της υπόθεσης και την κατανόηση της δομής του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντοπίστηκε νέος κύκλος ύποπτων συνεννοήσεων με άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Πηγή: EUROKINISSI

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από αυτούς ήταν υπουργοί που χειρίζονταν θέματα ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιοι είχαν αμφιλεγόμενες επαφές με στελέχη ΚΥΔ, ενώ άλλοι ασκούσαν πιέσεις για επιτάχυνση πληρωμών. Για τουλάχιστον τρεις πολιτικούς θεωρούνται ισχυρά τα στοιχεία για άρση ασυλίας ή ενεργοποίηση νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Advertisement

Στα χέρια του «ελληνικού FBI» τα στοιχεία

Επίσης αποκαλύπτεται ότι τα εν λόγω νέα στοιχεία με τις πλήρεις αναλύσεις των συνομιλιών την περίοδο 2021-2022 στάλθηκαν τις τελευταίες ημέρες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Οικονομική Αστυνομία του «ελληνικού FBI».

Προκειμένου να προσδιορισθεί από αυτές τις χαριστικές πράξεις, παρεμβάσεις, ύποπτες συνεννοήσεις που αναδεικνύονται σε συνομιλίες, σε ποια παρανομία οδήγησαν, σε ποια ακριβώς απώλεια κοινοτικών πόρων. Οπως και τι ακριβώς συνέβη με τους φακέλους των επιδοτούμενων που είχαν την «άνωθεν βοήθεια». Αυτή η έρευνα για την οικονομική επίπτωση των «παράνομων συνεννοήσεων» αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έναν μήνα.

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 15 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Στον ίδιο φάκελο θα ενταχθούν και τα δεδομένα προγενέστερης έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας που ερεύνησε επίσης ποιος ήταν ο οικονομικός αντίκτυπος από τις παρεμβάσεις δέκα βουλευτών (οκτώ της ΝΔ, ένας του ΠΑΣΟΚ και ένας του ΣΥΡΙΖΑ) που ακούγονται στην ήδη γνωστοποιημένη δικογραφία που στάλθηκε στη Βουλή να ζητούν διάφορες χαριστικές πράξεις. Δηλαδή αθροιστικά μέχρι τον Μάρτιο αναμένεται να σταλούν από την ΕΛ.ΑΣ. στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα πλήρη δεδομένα (συνομιλίες, στοιχεία συναλλαγών κ.λπ.) για τουλάχιστον 15-18 πολιτικά πρόσωπα.

Advertisement

Οι δύο έρευνες των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Η πρώτη διήρκεσε από 26 Ιουλίου 2021 έως 24 Οκτωβρίου 2022, ύστερα από καταγγελίες υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ που ανέφεραν παράνομη και απάνθρωπη συμπεριφορά ορισμένων υψηλόβαθμων στελεχών, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Στην έρευνα έγιναν μόνο τηλεφωνικές παρακολουθήσεις 16 υπόπτων, χωρίς αναζήτηση παραστατικών συναλλαγών, προκειμένου να αποφευχθούν διαρροές και επιφυλακτικότητα των υπόπτων.

Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγή: EUROKINISSI

Υπήρξε επίσης αποτυχημένη προσπάθεια τοποθέτησης «κοριών» σε γραφεία υψηλόβαθμων στελεχών, αλλά η έρευνα σταμάτησε πρόωρα, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών χωρίς δικαστική συνέχεια.

Advertisement

Η δεύτερη έρευνα διενεργήθηκε από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. από το φθινόπωρο 2024 έως το καλοκαίρι 2025 υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αυτή η δικογραφία αποτέλεσε τη βάση για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία οδήγησε στην απομάκρυνση υπουργών και στην αποκάλυψη νέων στοιχείων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Advertisement