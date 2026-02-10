Ο τρόπος που οι άνθρωποι ζουν, κινούνται και καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες έχει αλλάξει. Σε αυτή τη νέα, καθημερινότητα, η Κωτσόβολος δηλώνει παρούσα με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Όπου και να ’σαι, Κωτσόβολος». Ένα μήνυμα που αποτυπώνει τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας, για μία εύκολη και ευέλικτη εμπειρία αγορών και εξυπηρέτησης.

Η Κωτσόβολος λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα φυσικών και ψηφιακών σημείων επαφής, με στόχο να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας. Από τη μεγαλύτερη πόλη, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά, σε Ελλάδα και Κύπρο, από τα φυσικά καταστήματα έως το ψηφιακό περιβάλλον και την τηλεφωνική εξυπηρέτηση, η Κωτσόβολος προσφέρει μια ενιαία εμπειρία, σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί τον καταναλωτή, όπου κι αν βρίσκεται, διασφαλίζοντας συνεχή πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από πολλαπλά κανάλια.

Πού είναι ο Κωτσόβολος; Παντού:

Απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την Ελλάδα , με πάνω από 100 σημεία πώλησης , σε περισσότερες από 60 πόλεις σε Ελλάδα και Κύπρο .

, με πάνω από , σε περισσότερες από . Με δύο online sites , για τη δυνατότητα αγορών οποιαδήποτε στιγμή.

, για τη δυνατότητα αγορών οποιαδήποτε στιγμή. Με δύο τηλεφωνικά κέντρα για εξατομικευμένη υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό για την κάλυψη κάθε ανάγκης.

για από για την κάλυψη κάθε ανάγκης. Με ευέλικτες επιλογές παράδοσης, με προγραμματισμένο ραντεβού, παράδοση αυθημερόν ή επόμενης ημέρας, καθώς και παραλαβή από το κατάστημα σε 20’ μέσω της υπηρεσίας Quick Point .

καθώς και μέσω της . Με υπηρεσία Live Tracking , για live παρακολούθηση της παραγγελίας.

, για live παρακολούθηση της παραγγελίας. Με υπηρεσία παράδοσης 24/7 μέσω Skroutz Point και με αποστολή στον επιλεγμένο χώρο μέσα σε 60’ μέσω Wolt Drive .

μέσω και με αποστολή στον επιλεγμένο χώρο μέσα . Με δυνατότητα αγορών μέσω των δημοφιλών apps: Skroutz, Wolt, efood.

Παντού και για όλους, χωρίς εμπόδια

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για προσβασιμότητα, η Κωτσόβολος επενδύει σε λύσεις που διασφαλίζουν ότι η τεχνολογία είναι διαθέσιμη σε όλους. Μέσα από προγράμματα, που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και μέσω ευέλικτων τρόπων πληρωμής, όπως το Plan K, η εταιρεία επιδιώκει να άρει τα καθημερινά εμπόδια και να προσφέρει περισσότερες επιλογές, σε όλους τους ανθρώπους.

Η υπόσχεση «Όπου και να ’σαι, Κωτσόβολος» εκφράζει τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας να βρίσκεται πάντα δίπλα στους καταναλωτές, επιδιώκοντας, να κάνει την καθημερινότητά τους, πιο απλή και λειτουργική.

Γρήγορα, εύκολα, Παντού, για μια Καλύτερη Ζωή: https://www.kotsovolos.gr/pages/pantou-kotsovolos

Για περισσότερα νέα της εταιρείας επισκεφθείτε την εταιρική μας σελίδα: https://corporate.kotsovolos.gr/

Σχετικά με την εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ – μέλος του Ομίλου ΔΕΗ

Στην Κωτσόβολος πιστεύουμε στη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη της εταιρείας και των 3.000 ανθρώπων μας. Εφαρμόζουμε πρώτα σε εμάς τους ίδιους την φιλοσοφία μας, το να ενδυναμώνουμε δηλαδή τους ανθρώπους για μια καλύτερη ζωή. Επενδύουμε στο δίκτυο των 112 σημείων πώλησης σε Ελλάδα και Κύπρο, δημιουργώντας δύο σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μετρώντας πάνω από 53.000 ώρες εκπαίδευσης και 350 workshops το χρόνο. Φροντίζουμε να παρέχουμε διαρκώς ευκαιρίες εξέλιξης, δημιουργώντας νέες ομάδες και νέα projects για τους ανθρώπους μας. Στόχος μας να αναδεικνύεται και να ενισχύεται το ταλέντο και η ανάγκη όλων μας για δημιουργία. Η καινοτομία είναι το πάθος μας, σχεδιάζουμε το αύριο και, εδώ και 74 χρόνια, φέρνουμε πρώτοι τις τεχνολογικές εξελίξεις για μία καλύτερη ζωή. Αυτή είναι η καθημερινή μας πρόκληση, να κάνουμε τη διαφορά, ώστε όλοι μας να είμαστε μέρος αυτής της εξέλιξης.