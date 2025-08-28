ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους σε Conference και Europa League αντίστοιχα.

Μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League και ο ΠΑΟΚ με εντυπωσιακή εμφάνιση 5-0 επί της Ριέκα θα περιμένει τους αντιπάλους του στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η ΑΕΚ με σκορ 2-0 επί της Αντερλεχτ συνεχίζει το ταξίδι της στο Conference Cup.

ΠΑΟ: Εκλεισε θέση στη League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος (0-0) στην έδρα της Σαμσουνσπόρ κι εξασφάλισε τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League για τη σεζόν 2025-2026.

Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να πιέσουν σε έντονο ρυθμό από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Μόλις στο 8′ έχασαν μία σπουδαία ευκαιρία, όταν μετά από κεφαλιά του Μουαντιλμαντζί, ο Εμρέ βρέθηκε απέναντι από τον Ντραγκόφσκι και σούταρε, όμως η μπάλα σταμάτησε στο πρόσωπο του Πολωνού.

Από το 15′ και μετά οι Αθηναίοι κατάφεραν να “κατεβάσουν” τον ρυθμό, ελέγχοντας την κυκλοφορία της μπάλας. Στο 23′, ο Μπακασέτας έβγαλε μία φανταστική σέντρα με εκτέλεση φάουλ, ο Κυριακόπουλος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας στο δεύτερο δοκάρι κι εκτέλεσε, όμως αστόχησε οριακά.

Οι “πράσινοι” ισορρόπησαν την κατοχή στη συνέχεια, χωρίς να δημιουργούν ευκαιρίες, κάτι που όμως δεν ίσχυε για την Σαμσουνσπόρ. Στις περισσότερες εξ αυτών βέβαια, υπήρχε “απάντηση”, είτε από τον Ντραγκόφσκι, είτε από κάποιον αμυντικό. Στο 43′, οι φιλοξενούμενοι “άγγιξαν” το γκολ, όταν ο Μπακασέτας έβγαλε τετ α τετ τον Ιωαννίδη, όμως ο Έλληνας φορ αστόχησε από πλεονεκτική θέση απέναντι από τον Κοτσούκ. Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους άνηκε στους Τούρκους, με τον Μουσάμπα να εκτελεί από τα δεξιά και τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει.

Η πρώτη καλή στιγμή του δευτέρου μέρους ήρθε στο 48′, με τον Ιωαννίδη να κάνει… ότι θέλει τον Φαν Ντρόνγκελεν στο ένας εναντίον ενός και να εκτελεί από πλάγια θέση, όμως η μπάλα πέρασε παράλληλα από το δεξί δοκάρι του Κοτσούκ. Η κατοχή ήταν ξανά μοιρασμένη, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν ανά διαστήματα να γίνουν απειλητικές, κάτι που – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – δεν το πετύχαιναν.

Στο 67′ ο Τετέ βρέθηκε απέναντι από τον Κοτσούκ μετά από μία υποδειγματική αντεπίθεση, ο Τούρκος πορτιέρε τον ανέτρεψε ενώ βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ, με τον διαιτητή Πελίτο και τον VAR να λένε «παίζετε».

Τρία λεπτά αργότερα, ο Βιτόρια έβαλε τον Σφιντέρσκι στη θέση του Ιωαννίδη, με τον Έλληνα φορ να ολοκληρώνει την – πιθανότατα – τελευταία του εμφάνιση με την πράσινη φανέλα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι πήραν μέτρα και άρχισαν να πιέζουν με μεγάλη ένταση, όντες σε αναζήτηση ενός γκολ. Σε κάποιες περιπτώσεις είχαν ευκαιρίες να γεμίσουν την μπάλα στην περιοχή, με φάουλ ή κόρνερ που κέρδιζαν, όμως δεν άγχωσαν ιδιαίτερα τον Ντραγκόφσκι. Κάπως έτσι, το 0-0 διατηρήθηκε έως το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, με τους Αθηναίους να παίρνουν την πρόκριση.

Σαμσουνσπόρ (Τόμας Ρέις): Κοτσούκ, Γιαβρού (78′ Μέντες), Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ (60′ Χόλσε), Μακουμπού (85′ Αγιουρντού), Εντσάμ, Μουσάμπα, Κίλιντς (60′ Ντιμάτα), Μάριους (78′ Γιαλντίρ)

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας (70′ Σιώπης), Τετέ, Τζούριτσιτς (63′ Πελίστρι), Ιωαννίδης (70′ Σφιντέρσκι).

Πεντάρα ΠΑΟΚ στην Τούμπα και πρόκριση

Παρά την ήττα με 1-0 στο πρώτο ματς με τη Ριέκα για τα πλέι οφ του Europa League, άπαντες στον ΠΑΟΚ ήταν σίγουροι για την ανατροπή και την πρόκριση στη League Phase.

Πραγματοποιώντας μια εξαιρετική και άκρως ουσιαστική εμφάνιση ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 5-0 της Ριέκα στην κατάμεστη Τούμπα, ανατρέποντας εμφατικά την ήττα της Κροατίας (1-0) και παίρνοντας το εισιτήριο για το League Phase του UEFA Europa League για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική περίοδο.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ (12′), Γιάννης Κωνσταντέλιας (25′), Φεντόρ Τσάλοφ (56′), Γιώργος Γιακουμάκης (77′) και Δημήτρης Πέλκας (89′) ήταν οι σκόρερ των τριταθλητών Ελλάδας που άφησαν ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στην πρωταθλήτρια Κροατίας, Ριέκα. Η οποία θα έχει να λέει για το δοκάρι στο 23′, δευτερόλεπτα πριν το 2-0 που έγειρε, ουσιαστικά, την πλάστιγγα υπέρ του ΠΑΟΚ.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου εξέπληξε επιλέγοντας τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ στο αρχικό σχήμα και μεταφέροντας τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ακόμη περισσότερο, όμως, αιφνιδίασε ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς ξεκινώντας με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, χρησιμοποιώντας τον αριστερό αμυντικό Μλάντεν Ντέβετακ σε θέση στόπερ, τοποθετώντας τον δεξιό αμυντικό Αντε Όρετς σε ρόλο αριστερού μπακ-χαφ και κρατώντας τον Γιούστας Λάζιτσκας στα δεξιά. Δεν του βγήκε…

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ ήταν πρωταγωνιστής στα πρώτα λεπτά. Αφενός επειδή έκανε λάθος γύρισμα στα 35 δευτερόλεπτα δίνοντας τη δυνατότητα στον Τόνι Φρουκ να απειλήσει (αστόχησε) αφετέρου επειδή στο 4′, μετά τη σέντρα του Ντεσπόντοφ, με κεφαλιά-ψαράκι ανάγκασε τον Μάρτιν Ζλόμισλιτς σε δύσκολη επέμβαση.

Η πίεση των γηπεδούχων επιβραβεύτηκε νωρίς. Από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Μεϊτέ ψηλότερα από όλους άνοιξε το σκορ φέρνοντας το ζευγάρι στα ίσια μόλις στο 12ο λεπτό. Οι Κροάτες δεν έπεσαν ψυχολογικά. Αντίθετα, στο 23′ άγγιξαν την ισοφάριση, όταν ο Φρουκ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής σημάδεψε το δεξί δοκάρι της εστίας του Γίρι Παβλένκα.

Κι αφού δεν ήρθε το 1-1, δύο λεπτά αργότερα έγινε το 2-0. Ατομική ενέργεια του Κωνσταντέλια από τα αριστερά, σουτ με το δεξί, με τον ΠΑΟΚ μόλις στο 25′ να έχει σκορ πρόκρισης. Πέντε λεπτά αργότερα, χρειάστηκε ο Παβλένκα να επιστρατεύσει τα αντανακλαστικά του για να αποκρούσει το σουτ του Νίκο Γιάνκοβιτς, μετά το λάθος του Μεϊτέ. Ο Γάλλος παραλίγο να πετύχει στο φινάλε του πρώτου μέρους το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, αλλά του το στέρησε ο Ζλόμισλιτς, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια.

Οι δύο προπονητές δεν προχώρησαν σε αλλαγές, κάτι που, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, ευνόησε τον ΠΑΟΚ. Σε συνδυασμό Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια οι κόντρες ευνόησαν τον τελευταίο που τροφοδότησε τον Τσάλοφ, με τον Ρώσο να πλασάρει εύστοχα για το 3-0 στο 56′. Τα πράγματα είχαν πάρει πια το δρόμο τους.

Ο Οζντόεφ σε δύο περιπτώσεις σε διάστημα δύο λεπτών, μια με σουτ (64′) και μια με κεφαλιά (65′) έφτασε κοντά στο τέταρτο γκολ, για να ακολουθήσει η αποβολή του Άντε Μαϊστόροβιτς με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το τέταρτο γκολ, πρώτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, είχε τη σφραγίδα του Γιακουμάκη και ήταν, ίσως, το πιο εντυπωσιακό της βραδιάς: οριζόντιο δοκάρι, αριστερό και στα δίχτυα.

Το.. κερασάκι στην τούρτα στη γιορτή που είχε στηθεί στην Τούμπα, έβαλε στο 89′ ένας άλλος που είχε έρθει από τον πάγκο, ο Πέλκας, με πλασέ από το ύψος του πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ περιμένει αύριο μεσημέρι (Παρασκευή 29/8, 14:00) την κλήρωση του League Phase του UEFA Europa League, στέλνοντας τη Ριέκα στην αντίστοιχη του Conference League.

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσες (Ισπανία)

Κίτρινες: Μαϊστόροβιτς.

Κόκκινες: Μαϊστόροβιτς (71′).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (79′ Καμαρά), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς (79′ Ιβανούσετς), Κωνσταντέλιας (79′ Πέλκας), Ντεσπόντοφ (69′ Τάισον), Τσάλοφ (69′ Γιακουμάκης).

ΡΙΕΚΑ (Ράντομιρ Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Όρετς (60′ Μπούτιτς), Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας (75′ Χούσιτς), Γιάνκοβιτς, Λάζιτσκας, Μέναλο (60′ Τσοπ), Φρουκ (84′ Μπογκόγεβιτς).

AEK – Aντερλεχτ 2-0 και έφυγε για Ευρώπη

Η Ένωση επικράτησε 2-0 της Άντερλεχτ, αφού κυριάρχησε απόλυτα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα γήπεδο που η ατμόσφαιρα ήταν κάτι παραπάνω από καυτή.

Οι Κοϊτά (36′) και Κουτέσα (48′) ήταν οι σκόρερ των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι είχαν τις ευκαιρίες να φτάσουν σε ακόμη μεγαλύτερη σε εύρος νίκη.

Το παιχνίδι

Στο 11’ ο Ρότα απείλησε με πάσα στην μεγάλη περιοχή, αλλά οι Βέλγοι πρόλαβαν τον Πινέδα πριν… οπλίσει. Δύο λεπτά μετά ξανά από σέντρα του Ρότα, ο Πιερό από τη μικρή περιοχή δεν έπιασε καλά την κεφαλιά.

Η ΑΕΚ είχε στριμώξει στο μισό του γηπέδου τους Βέλγους και έψαχνε μια καλή τελική. Στο 22’ ο Κουτέσα από τα αριστερά μπήκε μόνος μέσα στη περιοχή, αλλά το τελείωμά του ήταν κακό. Η Ενωση είχε τον απόλυτο έλεγχο, πίεζε στο μισό του γηπέδου τους Βέλγους, αλλά δεν έβρισκε καθαρό σουτ για να απειλήσει ουσιαστικά.

Στο 36’ ήρθε όμως η δικαίωση. Ο Ελίασον κλέβει τη μπάλα, πασάρει στον Κοϊτά που πιάνει έναν κεραυνό μέσα από τη μεγάλη περιοχή για το 1-0.

Η ΑΕΚ κράτησε εύκολα το 1-0, με τον Πιερό στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου να χάνει ευκαιρία σε ενα απελπιστικά κακό σουτ από τα αριστερά μέσα στη περιοχή.

Στο 48΄ ο Κουτέσα έκανε το 2-0 και έβαλε.. φωτιά στην Opap Arena με έναν κεραυνό με εξωτερικό φάλτσο, καθώς έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Κόσεμανς.

Στο 51΄ η Αντερλεχτ είχε την πρωτη τελική της μετά το 3’, με κεφαλιά του Ντόλμπεργκ που έπιασε εύκολα ο Στρακόσια.

Δύο λεπτά μετά ο Κόσεμανς νίκησε τον Πινέδα σε τετ α τετ, ενώ στο 70’ η κεφαλιά του Ντόλμπεργκ κατέληξε άουτ.

Η Ενωση άφησε χώρο στους Βέλγους και έβγαλε φάσεις στη κόντρα. Στο 75’ ο Ρέλβας με σκαστή κεφαλιά έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 3-0.

Το ίδιο έγινε και με τον Πενράις στο 90 όπου ο Κόσεμανς απέκρουσε σε κόρνερ.

Το παιχνίδι τελείωσε και το γλέντι… ξεκίνησε στις κερκίδες της Opap Arena.

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον (73’ Λιούμπισιτς), Κουτέσα (78′ Πενράις), Κοϊτά (89′ Βίντα), Πιερό (73’ Γιόβιτς)

Αντερλεχτ: Κόσεμανς, Μάαμαρ (68’ Ντε Γκρέιφ), Κάνα, Χέι, Οζκάν (46’ Αουγκούστινσον), Λανσανά, Ντε Κατ (46’ Βερσχάερεν), Αζάρ (68’ Στρόικενς), Ουέρτα (46’ Μπερτατσίνι), Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ