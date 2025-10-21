Παρελθόν από τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Γιάννης Παπαδημητρίου.

Ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να τα αλλάξει όλα στον Παναθηναϊκό. Μετά την απομάκρυνση του προπονητή Ρουί Βιτόρια, παρελθόν από τους πράσινους αποτελεί και ο Γιάννης Παπαδημητρίου.

Ο 49χρονος βρισκόταν στο τριφύλλι από τον Μάϊο του 2023.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Στα 2,5 χρόνια της θητείας του στη θέση του τεχνικού διευθυντή εργάστηκε με ζήλο, έχοντας σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας. Επί των ημερών του το Τριφύλλι κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2024, και παράλληλα η ομάδα επανήλθε σε σταθερή βάση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται κάθε επιτυχία στον Γιάννη Παπαδημητρίου στο επόμενο βήμα του“.