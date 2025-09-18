Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ μοιάζει το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια από την τεχνική ηγεσία.

Ο 51χρονος τεχνικός και παλιά δόξα της Ντιναμό Κιέβου εργάζεται στη εθνική Ουκρανίας, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο Ρεμπρόφ φέρεται να επιθυμεί να βρεθεί μία λύση, ώστε να καταφέρει να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της πατρίδας του και να επιστρέψει στο συλλογικό ποδόσφαιρο, με την προοπτική των «πρασίνων» να μοιάζει θελκτική.

Ο Ρεμπρόφ απέκτησε διεθνή φήμη ως ο παρτενέρ του Αντρέι Σεβτσένκο στην επίθεση της Ντιναμό Κιέβου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και από τον Αύγουστο του 2017 είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Ουκρανικής Πρέμιερ Λιγκ μαζί με τον Μαξίμ Σατσκίκχ.

Έκανε το ντεμπούτο του με την Ουκρανία το 1992, παίζοντας 75 φορές με την εθνική ομάδα και σκοράροντας 15 γκολ. Έπαιξε στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο της χώρας, το 2006.

Τελείωσε την καριέρα του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής το 2009 και στην συνέχεια εργάστηκε ως προπονητής. Το 2014, κατείχε τη θέση του αναπληρωτή προπονητή στη Ντιναμό Κιέβου διαδεχόμενος τον Ολεγκ Μπλαχίν και για τα επόμενα τρία χρόνια ήταν προπονητής. Ήταν ο πρώτος που κέρδισε το Κύπελλο Ουκρανίας ως παίκτης και προπονητής. Επίσης, από το 2018 έως το 2021, διετέλεσε προπονητής της ουγγρικής ομάδας Ferencváros για τρεις σεζόν. Το 2023, ανέλαβε την εθνική ομάδα της Ουκρανίας και την οδήγησε στην πρόκριση για το UEFA Euro 2024.

Sergei Rebrov is not correct, Mr. Vaughanie10. pic.twitter.com/1IXmxDWFmM — The Extreme Football Enthusiast (@ExtremeFootbal4) October 9, 2023

Με κόσμο στις εξέδρες το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Η διεξαγωγή του μεγάλου ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League, ανάμεσα στους “αιώνιους αντιπάλους” θα γίνει τελικά με παρουσία κόσμου.

Μπορεί η ΠΑΕ Παναθηναϊκός να προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, για να πετύχει προσωρινή αναστολή εκτέλεσης της ποινής μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών που του επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ, προκειμένου να γίνει με κόσμο το κυριακάτικο (21/9) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, κίνηση που εν τέλει δεν επηρεάζει το ντέρμπι της Κυριακής.

Και αυτό γιατί, βάσει τροπολογίας που πέρασε τον Φεβρουάριο στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, οι ποινές της ΔΕΑΒ δεν είναι άμεσα εφαρμοστέες, αλλά τίθενται σε ισχύ μετά την παρέλευση πέντε ημερών. Έτσι ανεξάρτητα της προσφυγής ο αγώνας θα γίνει κανονικά με κόσμο.

Η εν λόγω τροπολογία «εναρμονίστηκε» με το ποδοσφαιρικό δίκαιο, καθώς σε συνεδρίαση της Super League τον Ιανουάριο του 2025 είχε συζητηθεί και το θέμα των ποινών της ΔΕΑΒ και αποφασίστηκε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή για παιχνίδια κεκλεισμένων των θυρών θα εκτελούνται από το συνεταιρισμό την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία η τιμωρούμενη ΠΑΕ είναι γηπεδούχος, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, οπότε η απόφαση θα εκτελείται από την επόμενη αγωνιστική.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί με κόσμο τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι «αιωνίων», ενώ αναμένεται να εκτίσει την ποινή της μιας αγωνιστικής στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για την 6η αγωνιστική.