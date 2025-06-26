Στις 12.00 της Πέμπτης (26/6) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των βαθμολογιών για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων.

Δείτε τα αποτελέσματα στο https://results.it.minedu.gov.gr/.

Advertisement

Advertisement

Πρόκειται για την πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των Εξετάσεων Γενικών Ενιαίων Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για τις φετινές Πανελλαδικές.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους στα μαθήματα των Πανελλαδικών στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επίσης, οι καταστάσεις με τις βαθμολογίες, οι οποίες περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα, έχουν αναρτηθεί στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της επικράτειας.

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα το κινητό τους τηλέφωνο, λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS).

Στη συνέχεια, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Advertisement

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι αύριο, Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025, είναι η ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων ολοκληρώθηκαν χθες, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025.

Ευχές από Ζαχαράκη

Ευχές για καλά αποτελέσματα στους υποψηφίους εξέφρασε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση των βαθμολογιών, δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια σε όλους τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους «για αυτή την τεράστια δύναμη και την αντοχή που γνωρίζω πολύ καλά ότι απαιτείται», και εκφράζοντας ευχαιριστίες στα στελέχη του υπουργείου Παιδείας και τους εκπαιδευτικούς, που «εργάστηκαν με επιμονή, σύνεση και μέγιστη υπευθυνότητα γι′ αυτό το τεράστιο εγχείρημα».

«Εμείς στο υπουργείο θα συνεχίζουμε συστηματικά να πολλαπλασιάζουμε τις ευκαιρίες και τις επιλογές, τις εναλλακτικές διαδρομές για την απόκτηση γνώσεων και εφοδίων για την ενδιαφέρουσα αλλά απαιτητική ζωή που ανοίγεται μπροστά σας. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα των Πανεπιστημίων μας, διασφαλίζοντας ακαδημαϊκή ελευθερία και δημιουργικές σπουδές. Οι άνθρωποι χρειάζονται ρίζες και φτερά. Εμείς ως πολιτεία πρέπει να γίνουμε οι ρίζες για να μπορέσετε να ανοίξετε με ασφάλεια τα φτερά σας», κατέληξε η υπουργός στο μήνυμά της.

Advertisement

Πηγή: ΑΠΕ