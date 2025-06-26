Στις 12.00 της Πέμπτης (26/6) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των βαθμολογιών για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων.

Δείτε τα αποτελέσματα στο https://results.it.minedu.gov.gr/.

Advertisement

Advertisement

Πρόκειται για την πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των Εξετάσεων Γενικών Ενιαίων Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για τις φετινές Πανελλαδικές.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους στα μαθήματα των Πανελλαδικών στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επίσης, οι καταστάσεις με τις βαθμολογίες, οι οποίες περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα, έχουν αναρτηθεί στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της επικράτειας.

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα το κινητό τους τηλέφωνο, λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS).

Στη συνέχεια, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Advertisement

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι αύριο, Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025, είναι η ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων ολοκληρώθηκαν χθες, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/panelladikes-2025-o-18chronos-ioakeim-kaloyeros-poe-thriamveese-me-19160-moria-kai-katharo-20-sta-mathematika_gr_685d2a81e4b0f78c57381aad

Advertisement

Τα στατιστικά των βαθμολογιών

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, συνολικά, 88.637 υποψήφιοι διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2025-26. Από αυτούς, οι 73.941 υποψήφιοι προέρχονται από τα ΓΕΛ και οι 14.696 από τα ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων «δείχνει» λίγους αριστούχους, με πολύ λίγες εξαιρέσεις και ταυτόχρονα καταγράφει υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω της βάσης του 10.

Τα υψηλότερα ποσοστά κάτω από τη βάση

Advertisement

Για ακόμη μία χρονιά, τα Μαθηματικά και η Ιστορία «φιγουράρουν» στα μαθήματα με τα υψηλότερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, καθώς περισσότεροι από τους μισούς υποψήφιους δεν κατάφεραν να γράψουν πάνω από 10.

Συγκεκριμένα, το 59,12% των υποψηφίων έγραψαν κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά, με το 34,52% να συγκεντρώνεται στις βαθμολογίες 0 έως 5.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι για ακόμη μία χρονιά, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής έγραψαν κατά τη συντριπτική πλειονότητα τους κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά, σε ποσοστό που έφτασε το 73,68%.

Advertisement

Όσον αφορά την Ιστορία, το 53,31% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10.

Advertisement

Υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση καταγράφονται, επίσης, στα μαθήματα της Φυσικής και των Αρχαίων Ελληνικών.

Ιδιαίτερα στη Φυσική οι υποψήφιοι «μοιράστηκαν» πάνω και κάτω από τη βάση, με το 50,05% να έχει γράψει κάτω από 10 και το 49,95% πάνω από 10. Στα Αρχαία Ελληνικά, το ποσοστό βαθμολογιών κάτω της βάσης ανήλθε στο 47,69%.

Βαθμολογίες του «ύψους και του βάθους»

Advertisement

Ιδιαίτερη εικόνα παρουσιάζουν και εφέτος ορισμένα μαθήματα, στα οποία παρατηρείται ταυτόχρονα μεγάλη συγκέντρωση σε βαθμολογίες κάτω της βάσης, αλλά και σε υψηλές βαθμολογίες.

Τα μαθήματα στα οποία αρίστευσαν περισσότεροι υποψήφιοι (βαθμολογία 18 έως 20) είναι η Οικονομία, τα Λατινικά, η Βιολογία και η Πληροφορική. Ωστόσο, είναι μεγάλη η συγκέντρωση βαθμολογιών και κάτω της βάσης σε αυτά τα μαθήματα.

Αναλυτικά, το μεγαλύτερο ποσοστό αριστούχων συγκεντρώνεται στο μάθημα της Οικονομίας, με το 29,33% των υποψηφίων να έχουν γράψει βαθμολογία από 18 έως 20. Ταυτόχρονα, ωστόσο, το 33,12% των υποψηφίων δεν κατάφερε να γράψει πάνω από τη βάση του 10 (17,67% βαθμολογία 0 έως 5 και 15,45% βαθμολογία 5 έως 10).

Επίσης, στο μάθημα των Λατινικών, το 21,86% των υποψηφίων έγραψε άριστα και το 20,32% έγραψε βαθμό 5 έως 10.

Στη Βιολογία, αρίστευσε το 19,47% των υποψηφίων και το 18,82% έγραψε βαθμό από 5 έως 10.

Στην Πληροφορική, τέλος, έγραψε από 18 έως 20 το 16,28% των υποψηφίων, με το 24,88% να έχει γράψει από 0 έως 5.

Χαμηλά ποσοστά αριστούχων

Στα υπόλοιπα μαθήματα, τα ποσοστά των άριστων βαθμολογιών (18-20) κινούνται και εφέτος σε χαμηλά επίπεδα, αν και καταγράφονται σε ορισμένα μαθήματα κάποιες ποσοστιαίες βελτιώσεις.

Συγκεκριμένα, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, μόλις το 0,91% έγραψε πάνω από 18 και στα Αρχαία Ελληνικά μόλις το 2,29%. Αξιοπρόσεκτο είναι και το γεγονός ότι στα Αρχαία, η υψηλότερη συγκέντρωση ποσοστών βαθμολογίας καταγράφεται στους βαθμούς 5 έως 10 (35,16%).

Άριστα έγραψαν στο μάθημα των Μαθηματικών το 6,98%, στη Φυσική το 9,39% και στην Ιστορία το 12,96%, ποσοστά αυξημένα κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Στη Χημεία, το ποσοστό αριστούχων είναι μειωμένο σε σχέση με πέρυσι κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες, με το 16% των υποψηφίων να έχουν γράψει βαθμό 18-20.

Υπολογισμός μορίων και τα επόμενα βήματα

Από σήμερα, οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους και για τη διευκόλυνσή τους μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Ευχές από Ζαχαράκη

Ευχές για καλά αποτελέσματα στους υποψηφίους εξέφρασε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση των βαθμολογιών, δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια σε όλους τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους «για αυτή την τεράστια δύναμη και την αντοχή που γνωρίζω πολύ καλά ότι απαιτείται», και εκφράζοντας ευχαιριστίες στα στελέχη του υπουργείου Παιδείας και τους εκπαιδευτικούς, που «εργάστηκαν με επιμονή, σύνεση και μέγιστη υπευθυνότητα γι′ αυτό το τεράστιο εγχείρημα».

«Εμείς στο υπουργείο θα συνεχίζουμε συστηματικά να πολλαπλασιάζουμε τις ευκαιρίες και τις επιλογές, τις εναλλακτικές διαδρομές για την απόκτηση γνώσεων και εφοδίων για την ενδιαφέρουσα αλλά απαιτητική ζωή που ανοίγεται μπροστά σας. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα των Πανεπιστημίων μας, διασφαλίζοντας ακαδημαϊκή ελευθερία και δημιουργικές σπουδές. Οι άνθρωποι χρειάζονται ρίζες και φτερά. Εμείς ως πολιτεία πρέπει να γίνουμε οι ρίζες για να μπορέσετε να ανοίξετε με ασφάλεια τα φτερά σας», κατέληξε η υπουργός στο μήνυμά της.

Πηγή: ΑΠΕ