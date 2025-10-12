Συμμετοχή στη νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία που κήρυξαν για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου η ΑΔΕΔΥ, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και συνδικάτα, ενάντια στο νομοσχέδιο για το 13ωρο,αποφάσισαν από κοινού τα σωματεία των εργαζομένων στις σταθερές συγκοινωνίες της Αθήνας.

Έτσι, ανακοινώθηκε στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ μεταξύ 09:00 – 17:00.

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ

«Η Κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και της ελεύθερης κατάτμησης της κανονικής άδειας, δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας» αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους τα σωματεία στις σταθερές συγκοινωίες.

«Οι μισθωτοί στην Ελλάδα ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά καταπόνηση και σωματική εξουθένωση.

Τα σωματεία λένε όχι:

στο 13ώρο

στην κατάτμηση των αδειών

στην εκ περιτροπής εργασία

στις απολύσεις express

και διεκδικούν:

Άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του Νομοσχεδίου

Μείωση του εβδομαδιαίου εργασιακού ωραρίου όπως ήδη εφαρμόζεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με πραγματικές αυξήσεις στους εργαζόμενους.

Μεταξύ 9:00 – 17:00 αναμένεται να κινηθούν το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.».

24ωρη παναττική απεργία ναυτεργατικών σωματείων

Σε 24ωρη παναττική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, την Τρίτη στις 14 Οκτωβρίου, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Advertisement

Από την κινητοποίηση, που θα ξεκινήσεις στις 00:01 και θα λήξει στις 23:59 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας αναμένεται να επηρεαστούν οι απόπλοι πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΜΕΝ στις 9 Οκτωβρίου, η οποία υποστηρίζει ότι με «την 13ωρη εργασία, η κυβέρνηση της ΝΔ καταργεί, στην ουσία τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και την υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων».

«Οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον τη νόμιμη δυνατότητα να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συμβάσεις “δύο ημερών”, ακόμα και ανήλικους. Δίνει “ελεύθερη επιλογή” στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, στην εξαφάνιση του ελεύθερου χρόνου και της ξεκούρασης» σημειώνει το σωματείο.

Advertisement

Η ΠΕΜΕΝ καλεί όλα τα ναυτεργατικά σωματεία να συμμετάσχουν στην απεργία, από τις 00:01 έως τις 23:59 της 14ης Οκτωβρίου, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Στόχος, όπως αναφέρει, είναι «να αποσυρθεί το αντεργατικό νομοσχέδιο και να σταλεί μήνυμα αντίστασης απέναντι στην κατάργηση θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Από την πλευρά της, η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει ότι το επίμαχο νομοσχέδιο «συνιστά συνέχεια των αντιδραστικών αλλαγών των τελευταίων 15 ετών», καθώς «βαθαίνει την ευελιξία στην εργασία, καταργεί το 8ωρο, το 5ήμερο και το 40ωρο, και οδηγεί σε αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και της εκμετάλλευσης». Σημειώνει επίσης, ότι με «το αντεργατικό αυτό ανοσιούργημα τίθενται σε αμφισβήτηση οι ΣΣΕ, η υποχρεωτικότητα τους, ενώ ξεχαρβαλώνει ακόμη περισσότερο το εργατικό δίκαιο και ενισχύει την εργασιακή ανασφάλεια».

Συμμετέχουν και τα ρυμουλκά

Στην 24ωρη παναττική απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Advertisement

Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών είναι ανέφικτοι οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΠΡΝ, η απόφαση για συμμετοχή ελήφθη ομόφωνα, ως αντίδραση στη συνεχιζόμενη κωλυσιεργία των εργοδοτικών ενώσεων για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το σωματείο κάνει λόγο για παράνομη υπεραπασχόληση πληρωμάτων και καθυστερήσεις στην τροποποίηση του ΠΔ 141, ενώ ζητά την απόσυρση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου, διεκδικώντας 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.

24ωρη απεργία και για την ΠΟΣΠΕΡΤ

Η ΠΟΣΠΕΡΤ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης) μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει 24ωρη Απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 από 05.00 έως 05.00 της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου. «Η απεργία αποτελεί απάντηση στην αγνόηση των ουσιαστικών αναγκών του κόσμου της μισθωτής εργασίας και στην όξυνση της οικονομικής δυσπραγίας.. Η ΠΟΣΠΕΡΤ στηρίζει σθεναρά την ανάγκη για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τη μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως και διεκδικεί μεταξύ άλλων αναγνώριση προϋπηρεσίας συναδέλφων που προσλήφθηκαν στη ΝΕΡΙΤ, σταθερή εργασία με αξιοπρεπές εισόδημα καθώς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού».

Advertisement

Ποιοι συμμετέχουν

Απόφαση για απεργία έχουν ήδη πάρει τα Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Πάτρας, Λάρισας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Αγρινίου, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιά – Ιθάκης, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου, Β. Δωδεκανήσου, Τρικάλων, Κορίνθου, Χανίων, Φωκίδας.

Advertisement

Οι Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων – Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου – Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Λογιστών, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ).

Στην ίδια κατεύθυνση, αποφάσεις έχουν πάρει εκατοντάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία.

Advertisement