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Τα σχολεία και το Athens College AI Center του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος προσκαλούν μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου να συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό WAICY Greece 2026, τον επίσημο ελληνικό προκριματικό γύρο του Παγκόσμιου Διαγωνισμού World Artificial Intelligence Competition for Youth (WAICY). Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιοποιήσουν δημιουργικά την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα από έργα καινοτομίας, τέχνης, βίντεο και εφαρμογών μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs).

Ο WAICY Greece 2026 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Αθηνών στο Campus Ψυχικού (Στεφάνου Δέλτα 15, 154 52 Ψυχικό) τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026, 09.00-15.00. Η συμμετοχή μπορεί να γίνει είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως.

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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής, το χρονοδιάγραμμα και τις κατηγορίες του Διαγωνισμού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα WAICY Greece 2026

Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός WAICY απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 6 έως 18 ετών και έχει ως στόχο να τους εμπνεύσει να μάθουν και να αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου. Από την ίδρυσή του το 2018, ο WAICY έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες πλατφόρμες μαθητικής καινοτομίας στην ΤΝ, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο χιλιάδες συμμετέχοντες από δεκάδες χώρες σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: AI Showcase, Large Language Models, AI-Generated Image και AI-Generated Video. Η φιλοσοφία του Διαγωνισμού βασίζεται στην ιδέα ότι η νέα γενιά δεν πρέπει απλώς να χρησιμοποιεί την ΤΝ παθητικά, αλλά και να την κατανοεί κριτικά, να τη χρησιμοποιεί δημιουργικά και ηθικά και να τη μετατρέπει σε εργαλείο θετικής επίδρασης στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην εκπαίδευση.