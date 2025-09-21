Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι της Λεωφόρου, καθώς ο Ολυμπιακός ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό στο 92ο λεπτό με κεφαλιά του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Οι «πράσινοι» είχαν προηγηθεί στο 48’ με τον Σίριλ Ντέσερς.

Στα πρώτα λεπτά οι δύο ομάδες μπήκαν προσεκτικά, με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή χωρίς όμως να απειλεί ουσιαστικά. Η πρώτη αξιόλογη φάση ήρθε στο 13’, όταν ο Ντέσερς γύρισε στον Τετέ αλλά ο Ορτέγκα έκοψε σωτήρια. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν περισσότερη πρωτοβουλία, χωρίς να βρουν διαδρόμους στην περιοχή του Ντραγκόφσκι. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ και χωρίς μεγάλες φάσεις, με τις μονομαχίες και τα φάουλ να κυριαρχούν.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Ο Κοστίνια έκανε λάθος, ο Τετέ έκλεψε και τροφοδότησε τον Μπακασέτα, ο οποίος έδωσε έτοιμο γκολ στον Ντέσερς για το 1-0. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε αμέσως, με τον Ελ Κααμπί να απειλεί στο 51’ και τον Ποντένσε, που μπήκε αλλαγή στο 57’, να φέρνει ενέργεια στην επίθεση. Στο 60’ ο Ντραγκόφσκι έκανε εντυπωσιακή απόκρουση σε σουτ του Ελ Κααμπί, κρατώντας το προβάδισμα των «πρασίνων».

Στα τελευταία λεπτά οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να διαχειριστούν το αποτέλεσμα και να χτυπήσουν στην αντεπίθεση, αλλά στο 92’ ο Ελ Κααμπί πλάσαρε εύστοχα σε τετ α τετ απέναντι στον Ντραγκόφσκι, «παγώνοντας» τη Λεωφόρο.

Συνθέσεις:

Παναθηναϊκός : Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (70’ Κώτσιρας), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (70’ Σιώπης), Μπακασέτας (75’ Σάντσες), Τζούρισιτς, Τετέ, Ντέσερς (75’ Σφιντέρσκι)

