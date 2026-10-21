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Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του συντρόφου της νεαρής γυναίκας.

Ο σύντροφος της 21χρονης αρνείται τις κατηγορίες για χρήση ουσιών, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για ένα αναπάντεχο και ατυχές συμβάν.

Τα ιατρικά ευρήματα και οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να αποσαφηνίσουν τα αίτια της κατάρρευσης της κοπέλας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι Αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για να διαλευκάνουν πλήρως τα γεγονότα που προηγήθηκαν της μεταφοράς της στο νοσοκομείο.

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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζάνειου Νοσοκομείου στον Πειραιά η 21χρονη, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την Πάρο στην Αττική, μετά την κατάρρευσή της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η νεαρή βρισκόταν στο σπίτι που νοίκιαζε μαζί με τον σύντροφό της στο νησί, όταν έχασε τις αισθήσεις της. Οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της υγείας της, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA και της εκπομπής «Live News», οι έρευνες επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο χρήσης ουσιών. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η 21χρονη είχε λάβει κάποια ουσία και, σε αυτή την περίπτωση, ποια ήταν αυτή.

Τι ανέφεραν η μητέρα και η γιαγιά της 21χρονης

Η μητέρα και η γιαγιά της νεαρής μίλησαν στο «Live News» του MEGA, περιγράφοντας την αγωνία τους για την κατάσταση της υγείας της. Όπως ανέφεραν, έλαβαν ενημέρωση από τον σύντροφό της τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν εκείνος τους γνωστοποίησε ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η μητέρα, ο νεαρός φέρεται αρχικά να της είπε ότι η κόρη της κατέρρευσε έπειτα από τη λήψη ουσίας, την οποία περιέγραψε ως «χάπι του βιασμού», διευκρινίζοντας, σύμφωνα με την ίδια, ότι δεν της την είχε χορηγήσει ο ίδιος.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από ιατρικά ευρήματα για τη συγκεκριμένη αναφορά. Οι εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στο εάν υπήρξε χρήση ουσιών και να προσδιορίσουν τι μπορεί να προκάλεσε την κατάρρευση.

Τι συνέβη στο σπίτι στην Πάρο

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 21χρονη και ο σύντροφός της βρίσκονταν στο σπίτι που νοίκιαζαν τους τελευταίους δύο μήνες στην Πάρο, έχοντας μαζί τους ένα φιλικό ζευγάρι.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση. Το φιλικό ζευγάρι φέρεται να έφυγε από το σπίτι εκείνες τις ώρες, ενώ οι μαρτυρίες των δύο ατόμων αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.

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Ο σύντροφος της 21χρονης συνελήφθη και εξετάζεται από τις Αρχές, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αρνείται ότι ευθύνεται για την κατάστασή της.

Σύντροφος 21χρονης: «Δεν πήρε κανένα χάπι βιασμού»

Μιλώντας στο «Live News», ο σύντροφος της νεαρής περιέγραψε όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν εκείνο το βράδυ.

«Είμαι πολύ στενοχωρημένος και σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν ένα ατυχές συμβάν. Ήταν ένα βράδυ που περνούσαμε πάρα πολύ καλά και συνέβη κάτι αναπάντεχο για το οποίο δεν φταίει κανένας. Δεν έχει πάρει κανείς κανένα χάπι. Δεν πήρε κανένα χάπι βιασμού. Η σύντροφός μου έκανε έναν πολύ κακό συνδυασμό… Δεν ήπιε καθόλου αλκοόλ, όμως πήρε μία λάθος απόφαση. Εγώ απλώς ενημερώθηκα ότι δεν είναι καλά και επειδή γνωρίζω πρώτες βοήθειες, έσπευσα να βοηθήσω. Μόλις της έδωσα τις πρώτες βοήθειες και την τοποθέτησα στην σωστή θέση, κάλεσα αμέσως το ασθενοφόρο», δήλωσε.

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Οι ισχυρισμοί του βρίσκονται υπό εξέταση, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε της κατάρρευσης και εάν εμπλέκονται ουσίες στο περιστατικό.

Η 21χρονη ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Αθήνα

Η νεαρή εργαζόταν στην Πάρο από τις αρχές του καλοκαιριού και, σύμφωνα με το οικογενειακό της περιβάλλον, σχεδίαζε να επιστρέψει στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι συγγενείς της δεν είχαν αντιληφθεί ότι υπήρχε κάποιος κίνδυνος και τώρα περιμένουν με αγωνία νεότερα για την πορεία της υγείας της.

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Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να συλλέγουν καταθέσεις και να αξιολογούν τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών και τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μέχρι να υπάρξουν σαφή ευρήματα, οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέρρευσε η 21χρονη παραμένουν υπό διερεύνηση.

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