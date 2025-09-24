Ένα απίστευτο περιστατικό με αρνητικό πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό, ο οποίος εξαπέλυσε άγρια επίθεση σε βάρος του αδερφού του, σημειώθηκε στην Πάτρα το απόγευμα της Δευτέρας (22/9).

Σύμφωνα με την καταγγελία του 45χρονου αδελφού του, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονη λογομαχία και απειλές. Η σύγκρουση κορυφώθηκε όταν ο αστυνομικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο όχημα του αδελφού του. Στη συνέχεια, τον ξυλοκόπησε άγρια, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και χτυπώντας τον με σιδερολοστό.

Ο 45χρονος κατήγγειλε το συμβάν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε βάρος του ένστολου έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία. Ο αστυνομικός δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία του την επομένη της επίθεσης, επικαλούμενος ασθένεια, και μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος, με τις αρχές να τον αναζητούν.