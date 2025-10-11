Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Πάτρα το απόγευμα της Πέμπτης (9/10), όταν οι γονείς ενός 17χρονου παιδιού με αυτισμό, αρνήθηκαν να το παραλάβουν από το κέντρο φροντίδας που είχε πάει για την συνηθισμένη του συνεδρία.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα μεγάλη αναστάτωση στους εργαζομένους του κέντρου φροντίδας. Πιο συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι του χώρου επικοινώνησαν με την οικογένεια προκειμένου να παραλάβει το παιδί, ωστόσο οι γονείς αρνήθηκαν, επιδεικνύοντας πλήρη αδιαφορία για την τύχη του.

Το ανήλικο παιδί έμεινε για ώρες χωρίς φροντίδα και χωρίς να γνωρίζει κανείς πού θα διανυκτερεύσει. Γύρω στις 10 το βράδυ, εμφανίστηκε η γιαγιά του 17χρονου και παρέλαβε τον ανήλικο εξασφαλίζοντας την ασφαλή επιστροφή του στο σπίτι.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και την σύλληψη των γονέων του ανηλίκου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την στάση τους.

Πηγή: Πελοπόννησος