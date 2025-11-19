Σοβαρότατες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση βιασμού 12χρονης στην Πάτρα, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε πλήρως την καταγγελία της ανήλικης και των γονέων της στην Αστυνομία.

Η εξέταση, η οποία είχε παραγγελθεί άμεσα, έρχεται να ενισχύσει τη θέση της 12χρονης, η οποία αμέσως μετά το περιστατικό ενημέρωσε τους γονείς της, οδηγώντας στην άμεση καταγγελία κατά του φερόμενου ως δράστη.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, σύμφωνα με το Tempo24.news, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη προ διημέρου, δηλαδή στις 16 Νοεμβρίου.

Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας.

Στη συνέχεια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, πιθανότατα σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Σε βάρος του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό. Η δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει πλέον και το επιβεβαιωτικό στοιχείο της Ιστροδικαστικής εξέτασης, αναμένεται να αποσταλεί στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, με την ποινική διαδικασία να τίθεται σε κίνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 12χρονη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε τους γονείς της και αυτοί με τη σειρά τους την αστυνομία για όσα φέρεται να συνέβησαν σε βάρος της από έναν 16χρονο.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατήγγειλαν οι γονείς της 12χρονης στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, η κόρη του τους ενημέρωσε πως βραδινές ώρες της Κυριακής 16/11/2025, συναντήθηκε με το αγόρι στην Παραλία Πατρών, την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής και με την άσκηση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.