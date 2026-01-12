Στο «κόκκινο» βρίσκεται η αγωνία της οικογένειας της 16χρονης Λόρας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026, στην Πάτρα. Οι γονείς της απευθύνουν δημόσια έκκληση για τον εντοπισμό της, ενώ έχει εκδοθεί Amber Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η Λόρα εξαφανίστηκε νωρίς το πρωί της ίδιας ημέρας, με ενδείξεις να δείχνουν ότι κατευθύνθηκε προς την Αθήνα. Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς πρόκειται για ένα ήσυχο και συνεσταλμένο κορίτσι, το οποίο δεν μιλά καλά την ελληνική γλώσσα.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το πρωί της εξαφάνισης η 16χρονη συναντήθηκε με έναν άνδρα περίπου 60 ετών, ο οποίος είχε μαζί του ακόμη ένα ανήλικο παιδί. Ο άνδρας αποχώρησε στη συνέχεια με το παιδί, ενώ η Λόρα φέρεται να έφυγε από το σημείο με ταξί. Η οικογένεια και φίλοι της ανήλικης έχουν εντοπίσει μόνοι τους υλικό από κάμερες ασφαλείας και προσπαθούν να το παραδώσουν στις Αρχές, προκειμένου να συλλεχθούν κρίσιμα στοιχεία.

Η εξαφάνιση σημειώθηκε την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των σχολείων. Οι γονείς της αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά το μεσημέρι, όταν η Λόρα δεν επέστρεψε στο σπίτι με το σχολικό λεωφορείο.

Η 16χρονη ήρθε με την οικογένειά της από τη Γερμανία και τα τελευταία τρία χρόνια διαμένουν μόνιμα στην Πάτρα. Το πρωί της Πέμπτης, στις 7:30, έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό την Αθήνα.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, ανέφερε ότι την υπόθεση χειρίζονται πλέον η Εισαγγελία Εφετών και Πρωτοδικών Πάτρας, τονίζοντας πως πρόκειται για υπόθεση που δεν θα μείνει χωρίς άμεση διερεύνηση.

Η συγκινητική έκκληση των γονέων

Οι γονείς της Λόρας απευθύνουν μήνυμα στην κόρη τους, ζητώντας της να επικοινωνήσει:

«Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου. Δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία. Το μόνο που θέλουμε είναι να ξέρουμε ότι είσαι ζωντανή και ασφαλής. Περιμένουμε έστω ένα σημάδι. Σε αγαπάμε».

Οι Αρχές καλούν οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία ή με το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη και η άμεση κινητοποίηση θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια της ανήλικης.

Με πληροφορίες από pelop.gr