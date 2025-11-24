Στις φυλακές ανηλίκων οδηγήθηκε ο 16χρονος από την Πάτρα που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονου κοριτσιού στο προαύλιο Γυμνασίου στην περιοχή της παραλίας.

Σύμφωνα με το Tempo.24, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον Ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, ο 16χρονος βρήκε τη 12 χρονη από το Instagram όπου άρχισαν να μιλάνε. Στις 16 Νοεμβρίου ο 16χρονος έδωσε ραντεβού στην ανήλικη, την οποία γνώριζε, για να συναντηθούν σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια, όπως λέει η ίδια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 12χρονη υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία της.