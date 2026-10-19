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Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων και των γονέων τους προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση και τη ληστεία σε βάρος ενός 15χρονου, το βράδυ της Κυριακής (18.10.2026), στην περιοχή της Αγυιάς.

Οι τέσσερις ανήλικοι που είχαν επιτεθεί στον 15χρονο, είχαν αρχικά προσαχθεί στην Ασφάλεια Πατρών, ωστόσο οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό.

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Η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Κανελλοπούλου, στην Αγυιά, όταν ομάδα νεαρών επιτέθηκε στον 15χρονο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι εμπλεκόμενοι άσκησαν σωματική βία σε βάρος του ανηλίκου, χτυπώντας τον στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 15χρονος κατάφερε να ξεφύγει και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Όπως κατήγγειλε στους αστυνομικούς, δέχθηκε την επίθεση χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αιτία.

Από τα χτυπήματα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχημάτισε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία. Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι η υπόθεση αφορά έναν ανήλικο και τουλάχιστον οκτώ ακόμη φερόμενους συνεργούς του.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκομένου και να εντοπιστούν τα υπόλοιπα πρόσωπα που αναζητούνται.

Πηγή: tempo24.news