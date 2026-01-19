Δώδεκα χιλιάδες ευρώ ήταν η λεία του ληστή, που εισέβαλε το πρωί της Κυριακής (19/1) σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην Ακτή Δηλαβέρη, στον Πειραιά, και άδειασε τα ταμεία.

Ο ληστής είχε στα χέρια του έναν μπαλτά και με αυτόν απείλησε τον μοναδικό υπάλληλο της επιχείρησης, έναν 23χρονο. Τον έδεσε με δεματικά και ανενόχλητος πήρε όσα μετρητά βρήκε.

Ο υπάλληλος κατάφερε να καλέσει την αστυνομία, μόλις ο κακοποιός απομακρύνθηκε, και τώρα τα στελέχη της Ασφάλειας ελέγχουν τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και περιμετρικά αυτού, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη.