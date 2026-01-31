Έφυγε από τη ζωή ο σύντροφος της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Πύρρος Αναγνωστόπουλος. Την είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός του με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη και ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος ήταν μαζί για 27 χρόνια. Το τελευταίο διάστημα, εκείνος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Μάλιστα, κατά τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, όταν η ηθοποιός νοσηλευόταν, ο Πύρρος δεν μπορούσε να την επισκεφθεί, καθώς ήταν κλινήρης και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα. Παράλληλα, έπασχε από πολυοργανική ανεπάρκεια.

Advertisement

Advertisement

Παρόλο που η Ζωζώ Σαπουντζάκη είχε προετοιμαστεί για την απώλειά του, η είδηση την συγκλόνισε βαθιά. Η ηθοποιός δεν επιθυμεί προς το παρόν να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση, μέχρι να πραγματοποιηθεί η κηδεία του.

Ο ανιψιός του Πύρρου Αναγνωστόπουλου τον αποχαιρέτησε δημόσια με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook: «Όλα ωραία μόνο που κάνανε κόντρες για το ποιος θα φύγει πρώτος για το μακρινό ταξίδι. Και μαντέψτε… μόλις κέρδισε ο αγαπημένος μου θείος. Έφυγε πρώτος», έγραψε.