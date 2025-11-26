Η Betsson ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά τη νέα συνεργασία της με την ΚΑΕ Περιστέρι, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Ονοματοδότη και Μεγάλου Χορηγού της ομάδας, η οποία πλέον θα αγωνίζεται ως Περιστέρι Betsson BC.

Η επίσημη παρουσίαση της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Περιστερίου, παρουσία εκπροσώπων της ομάδας, στελεχών της Betsson, θεσμικών φορέων και εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ακόμη ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Περιστερίου Βασίλης Μπέτσης, καθώς επίσης και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Περιστερίου Γιώργος Παρδακίδης.

Με ιστορία άνω των 60 ετών και παρουσία σε 24 χώρες, η Betsson συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στον ελληνικό αθλητισμό. Μετά τη Μύκονος Betsson και τον Άρη Betsson, το Περιστέρι Betsson BC αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα σε μια στρατηγική πορεία υποστήριξης ιστορικών συλλόγων και αθλητικών κοινοτήτων σε όλη τη χώρα.

Η νέα αυτή συνεργασία ενισχύει όχι μόνο το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας, αλλά και το όραμά της για πρόοδο, ανάπτυξη και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, η Betsson δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίζοντας πρωτοβουλίες για τους νέους, την εκπαίδευση, την ισότητα και την πρόσβαση στον αθλητισμό. Στο Περιστέρι, αυτή η δέσμευση θα συνεχιστεί με στοχευμένα προγράμματα που θα παρουσιαστούν το προσεχές διάστημα.



Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, ο κ. Μάνος Κώτσης, General Manager της ΚΑΕ Περιστέρι Betsson δήλωσε:



«Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην πολύ σημαντική αυτή στιγμή για την οικογένεια του Περιστερίου. Πλέον είμαστε Περιστέρι Betsson και θα είμαστε για τα επόμενα δυο χρόνια. Θα ήθελα να πω δυο λόγια για το όραμα και τη στρατηγική της ομάδας. Το πλάνο και το όραμα που έχουμε για την ομάδα. Ουσιαστικά η στρατηγική μας βασίζεται σε δυο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι να επανασυνδεθούμε με την τοπική κοινωνία και να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Ο δεύτερος είναι το Περιστέρι να επανακτήσει την ταυτότητα που είχε ως μια δεξαμενή παραγωγής ταλέντων στο αγωνιστικό κομμάτι, είτε είναι γηγενείς παίκτες, είτε είναι αλλοδαποί.

Θεωρούμε ότι αυτό που θέλουμε εμείς να πρεσβεύει το Περιστέρι, τα τελευταία δυο χρόνια θεωρώ ότι έχουμε κάνει βήματα πολύ σοβαρά προς αυτή την κατεύθυνση και ταυτόχρονα και οι δυο αυτοί στόχοι απαιτούν πολύ σημαντική οργάνωση, πλάνο και μέθοδο.

Χαιρόμαστε που η Betsson είναι μαζί μας, αρωγός σ’ αυτή την προσπάθεια και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με πιο σίγουρα βήματα προς αυτές τις κατευθύνσεις.

Θεωρούμε ότι η υποστήριξη της Betsson θα μπορέσει να μας επιτρέψει να επενδύσουμε τόσο στο ανδρικό τμήμα, όσο και στην ακαδημία του Συλλόγου και ευελπιστούμε ότι και ο κόσμος θα καταλάβει την σημασία της προσπάθειας αυτής και θα σταθεί κι εκείνος δίπλα μας, ώστε να χαρούμε μαζί αυτό το ωραίο ταξίδι».»

Ο κ. Ανδρέας Νικολόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής της Betsson πρόσθεσε:



« Είναι μεγάλη χαρά για εμάς στη Betsson να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο πλευρό μιας ομάδας με τόσο ισχυρή ιστορία και ταυτότητα όπως το Περιστέρι. Ένας σύλλογος που για δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς στο ελληνικό μπάσκετ και που, χάρη στη σταθερή και μεθοδική δουλειά της διοίκησης, συνεχίζει να ανεβαίνει επίπεδο και να κάνει αισθητή την παρουσία του τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός συνόρων.

Η συνεργασία που ανακοινώνουμε σήμερα είναι διετής, αλλά για εμάς έχει ξεκάθαρα μακροχρόνιο ορίζοντα. Δεν την αντιμετωπίζουμε ως μια απλή χορηγία, αλλά ως μια στρατηγική συμμαχία. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες με το Περιστέρι — επαγγελματισμό, συνέπεια, και μια διαρκή δέσμευση να προσφέρουμε στο κοινό υψηλού επιπέδου εμπειρίες.

Η Betsson, με παρουσία άνω των 60 ετών διεθνώς και ισχυρή δραστηριότητα στην Ελλάδα, επενδύει σταθερά στον αθλητισμό και στηρίζει προσπάθειες που έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Το “Περιστέρι Betsson” συμβολίζει τη φιλοδοξία μας να είμαστε ενεργά δίπλα στην ομάδα και να συνεισφέρουμε στην εξέλιξη και την ενίσχυση της σχέσης της με τους φιλάθλους της.

Θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση για την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει και να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη συνεργασία. Εμείς στη Betsson δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα σας σε αυτή τη διαδρομή, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια.

Εύχομαι μια χρονιά γεμάτη υγεία, ενέργεια και επιτυχίες.»

Ο κ. Βασίλης Ξανθόπουλος, προπονητής του Περιστέρι Betsson δήλωσε:



«Κύριε Νικολόπουλε εκ μέρους της ομάδας, καλώς ήρθατε στην οικογένεια του Περιστερίου. Είμαστε μια οικογένεια και είναι πολύ σημαντικό από τη διοίκηση μέχρι τον φροντιστή. Είμαστε όλοι μαζί, οπότε εμείς ανοίγουμε τα χέρια να σας αγκαλιάσουμε, όπως κάνετε και εσείς το ίδιο. Δεν μου αρέσει να λέω πολλά λόγια, είμαι περισσότερο της πράξης, οπότε μόνο ένα καλοσώρισμα προς εσάς και εύχομαι στο τέλος της χρονιάς να έχουμε πετύχει πολλές νίκες, με γεμάτο γήπεδο που είναι πολύ σημαντικό για μας και γιατί όχι να δούμε παιδιά από τις ακαδημίες όπως είπε και ο κ. Κώτσης στην πρώτη ομάδα. Με σωστή νοοτροπία να βοηθήσουμε εμείς αυτά τα παιδιά να ανέβουν στην πρώτη ομάδα του Περιστερίου και μαζί με αυτά τα παιδιά να πετύχουμε τις νίκες που προείπα. Να έχουμε μια καλή συνεργασία, μακάρι να είναι για πολλά χρόνια και με υγεία και σκληρή δουλειά να πετύχουμε τους στόχους μας».



Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς, αρχηγός της ομάδας είπε κλείνοντας:



«Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε εδώ στην παρουσίαση της συνεργασίας με την Betsson. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε τέτοιο συμπαίκτη δίπλα μας. Ήμουν τυχερός και είχα βρεθεί στην πορεία μου και στην πορεία της Betsson μαζί στο παρελθόν. Νομίζω ότι οι εμπειρίες που έχω κρατήσει είναι πολύ θετικές. Είναι μια εταιρεία που στηρίζει έμπρακτα το ελληνικό μπάσκετ. Στόχος είναι στο τέλος της χρονιάς να φτάσουμε όλοι μαζί να γεμίσουμε το γήπεδο και να δείξουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο από αγώνα σε αγώνα».