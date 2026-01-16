Ο Νεκτάριος Γαλίτης, γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης και ιδιοκτήτης ιδιαίτερα δημοφιλούς καταστήματος στο Μικρολίμανο, πέθανε, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους, τους φίλους και τους συνεργάτες του. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στον χώρο της ελληνικής showbiz, με τον οποίο διατηρούσε στενές σχέσεις.

Τη δυσάρεστη ανακοίνωση έκανε γνωστή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ηθοποιός Μιχάλης Ιατρόπουλος, στενός φίλος του εκλιπόντος. Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση, τον αποχαιρέτησε με λόγια αγάπης και θαυμασμού, αναφερόμενος στην έντονη προσωπικότητά του, την «τρέλα» και τη μεγάλη του καρδιά, στοιχεία που, όπως τόνισε, τον έκαναν ξεχωριστό.

Advertisement

Advertisement

Αν και τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν επισήμως γνωστοποιηθεί, πληροφορίες αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα ο Νεκτάριος Γαλίτης αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, δίνοντας μια δύσκολη και σιωπηλή μάχη.

Ο επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και στο παρελθόν, κυρίως λόγω της σχέσης του με τη γνωστή παρουσιάστρια Μαρία Ηλιάκη. Η σχέση τους, πριν από περίπου δέκα χρόνια, χαρακτηρίστηκε από έντονα συναισθήματα και διακυμάνσεις, πριν οδηγηθούν στον οριστικό χωρισμό. Ο Νεκτάριος Γαλίτης αφήνει πίσω του έντονο αποτύπωμα και μνήμες σε όσους τον γνώρισαν.