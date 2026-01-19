Τη θέση ότι δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για την ίδρυση πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού διατυπώνει ο Νίκος Πλακιάς, λίγες εβδομάδες πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη και περίπου δύο μήνες πριν την έναρξη της δίκης για την υπόθεση.

Όπως είπε στο «Μανιφέστο», η διαφωνία του δεν αφορά το δικαίωμα πολιτικής έκφρασης ή εκπροσώπησης, αλλά αποκλειστικά το χρονικό σημείο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Τονίζει, μάλιστα, ότι η επέτειος της τραγωδίας δεν μπορεί να συνδεθεί με πολιτικές κινήσεις, υπογραμμίζοντας πως «εκείνη η μέρα δεν έχει ονοματεπώνυμο, είναι αποκλειστικά μέρα μνήμης για τους νεκρούς των Τεμπών και ημέρα θύμησης για τα παιδιά μας, δεν χωρούν σημαίες και πολιτικές».

Αναφερόμενος στη μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες η κ. Καρυστιανού μετά τις πληροφορίες για την είσοδό της στον πολιτικό στίβο, ο Νίκος Πλακιάς σημειώνει ότι θεωρεί «λογικό» το έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, καθώς πρόκειται για πρόσωπο που, όπως λέει, «μονοπωλεί το ενδιαφέρον του κόσμου τα τελευταία χρόνια». Δεν θέλησε, ωστόσο, να επεκταθεί περαιτέρω στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Σε ερώτηση για το αν οι πρόσφατες εξελίξεις προκαλούν ρήγματα στον αγώνα των συγγενών των θυμάτων, εμφανίζεται προβληματισμένος. Όπως επισημαίνει, οι συγκεκριμένοι χειρισμοί δεν επηρεάζουν το νομικό σκέλος της υπόθεσης, επηρεάζουν όμως σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η εικόνα της υπόθεσης στην κοινή γνώμη. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι πέντε οικογένειες που συμμετέχουν στον συγκεκριμένο σύλλογο «δεν εκπροσωπούν ούτε το 5% του συνόλου των οικογενειών των θυμάτων».

Με τη δίκη να πλησιάζει και τις δημόσιες αντιπαραθέσεις γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού φορέα να εντείνονται, ο Νίκος Πλακιάς ρωτήθηκε αν εκτιμά ότι συγγενείς θυμάτων θα στηρίξουν την πολιτική αυτή κίνηση. Η απάντησή του είναι ότι «τη συγκεκριμένη στιγμή σχεδόν κανένας» δεν φαίνεται να το κάνει, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ότι στο μέλλον ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να προβλεφθεί από τώρα.

Σε ό,τι αφορά σενάρια που τον θέλουν να εξετάζει ο ίδιος την πολιτική εμπλοκή, τα απορρίπτει κατηγορηματικά. Όπως δηλώνει, δεν σκοπεύει να πολιτευτεί, διευκρινίζοντας ότι παλαιότερη αναφορά του – πως θα ασχοληθεί με την πολιτική μόνο εάν αυτός ήταν ο μοναδικός δρόμος για να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι στη φυλακή – παρερμηνεύτηκε. Δεν αποκλείει, ωστόσο, το ενδεχόμενο να στηρίξει πολιτικό πρόσωπο που θα εργαστεί με σαφή στόχο την απόδοση δικαιοσύνης για την υπόθεση των Τεμπών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη σημασία της επετείου της τραγωδίας, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάλεσμα με πολιτικά χαρακτηριστικά. Όπως τονίζει, η συγκεκριμένη ημέρα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στη μνήμη των θυμάτων και δεν μπορεί να αποτελέσει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ή προβολής.

Ερωτηθείς, τέλος, αν αισιοδοξεί για τη δικαίωση των παιδιών του και των υπόλοιπων θυμάτων μέσα από τη δικαστική διαδικασία, δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει τη δίκη και την εξέλιξή της βήμα βήμα. Όπως σημειώνει, από εκεί και πέρα θα εξετάσει και άλλες ενδεχόμενες κινήσεις, εφόσον κριθεί απαραίτητο, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη δεν έχει κλείσει.