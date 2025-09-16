Με δήλωσή τους, οι παίκτες του Παναθηναϊκού αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και ζητούν από τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό τους, με σκοπό να γυρίσουν την αρνητική κατάσταση μετά το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα με Λεβαδειακό και Κηφισιά.

Η δήλωση των παικτών του Παναθηναϊκού:



«Η εικόνα μας στους αγώνες με την Κηφισιά και τον Λεβαδειακό δεν ήταν αυτή που αρμόζει στον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε και στις ικανότητες μας ως ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Βρισκόμαστε στην αρχή μίας απαιτητικής σεζόν σε ελληνικές και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Παρακαλούμε τους φιλάθλους της ομάδας μας να σταθούν στο πλευρό μας, γιατί χωρίς αυτούς όλα γίνονται δυσκολότερα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο».

Μετά τη δήλωση των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, η ΠΑΕ εξέδωσε με τη σειρά της και αυτή ανακοίνωση. Σε αυτή αναφέρει πως κατανοεί την πικρία και τη στεναχώρια του κόσμου, ενώ δεσμεύεται να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να ενισχύσει την ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εφετινή σεζόν ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες από όλους μας στον Παναθηναϊκό. Η πρόκριση στη League Phase του Europa League ήταν ο minimum στόχος της διαδικασίας των προκριματικών και επετεύχθη. Δυστυχώς η συνέχεια ήταν απογοητευτική για όλους μας. Τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα σε συνδυασμό με την προβληματική εικόνα της ομάδας, προκάλεσαν δικαιολογημένα την αντίδραση των φιλάθλων μας. Κατανοούμε τη στεναχώρια και την πικρία του κόσμου μας, την οποία συμμεριζόμαστε και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ενισχύσουμε τον Παναθηναϊκό μας. Μπροστά μας έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες για το Κύπελλο, το Πρωτάθλημα, το Europa League. Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές μας, βοηθώντας με την παρουσία τους στο γήπεδο, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στις επιτυχίες. Στόχος μας ήταν και παραμένει, να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό, εκεί όπου ανήκει: στην κορυφή.»

«Ο Βανόλι υποψήφιος αντικαταστάτης του Βιτόρια»

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, μετά το «διαζύγιο» με τον Ρουί Βιτόρια και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων ξεκίνησαν να εμφανίζονται.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, ο Πάολο Βανόλι βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Πορτογάλο προπονητή στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Πρόκειται για 53χρονο προπονητή, ο οποίος πρόσφατα τερμάτισε την συνεργασία του με την Τορίνο, στην οποία βρισκόταν για μία χρονιά, από τον Ιούνιο του 2024 μέχρι και τον Ιούνιο του 2025. Νωρίτερα στην καριέρα του είχε περάσει από τους πάγκους των Ίντερ και Τσέλσι (ως βοηθός), ενώ έχει καθίσει ως πρώτος προπονητής στους πάγκους των Σπάρτακ Μόσχας και Βενέτσια.