Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα υλοποιεί νέα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια για τον καθορισμό των χρήσεων γης και των όρων δόμησης σε οικισμούς και εκτός σχεδίου περιοχές.

Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τα δικαιώματα δόμησης πολλών ακινήτων, καθώς επαναπροσδιορίζονται τα όρια των οικισμών και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σε κοινόχρηστους δρόμους.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να ενημερωθούν μέσω της επίσημης πλατφόρμας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις προτεινόμενες αλλαγές στην περιοχή τους.

Η τελική διαμόρφωση του πολεοδομικού χάρτη, η οποία περιλαμβάνει δημόσια διαβούλευση και θεσμικούς ελέγχους, θα καθορίσει την αξιοποίηση και την εμπορική αξία της γης.

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Ένα οικόπεδο που βρίσκεται στην οικογένεια εδώ και δεκαετίες, ένα χωράφι που αγοράστηκε με την προσδοκία ότι κάποτε θα χτιστεί ένα σπίτι ή μια έκταση στην άκρη ενός χωριού μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπα με νέους πολεοδομικούς περιορισμούς.

Η Ελλάδα επιχειρεί να αποκτήσει έναν νέο πολεοδομικό χάρτη, μέσα από τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, που θα καθορίσουν πού επιτρέπεται η κατοικία, πού μπορούν να αναπτυχθούν επιχειρήσεις, ποιες περιοχές πρέπει να προστατευθούν και με ποιους όρους θα χτίζονται τα ακίνητα.

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Για χιλιάδες ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, το ζήτημα δεν είναι μόνο τεχνικό ή πολεοδομικό. Είναι βαθιά οικονομικό και κοινωνικό.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι απλό: Το οικόπεδο που θεωρούσα οικοδομήσιμο θα εξακολουθεί να είναι οικοδομήσιμο;

Και η απάντηση δεν είναι ίδια για όλους.

Γιατί ξαναχαράσσονται τα όρια των χωριών

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της σε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες αμφισβήτησαν τη νομιμότητα οριοθετήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί με αποφάσεις νομαρχών.

Σε περιοχές όπως το Πήλιο, η Πάρος και το Λασίθι, δικαστικές αποφάσεις ανέδειξαν ένα πρόβλημα που δεν αφορούσε μόνο μεμονωμένα ακίνητα, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο είχαν καθοριστεί τα όρια πολλών ελληνικών οικισμών.

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Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ζήτημα μπορούσε να επηρεάσει περίπου 12.000 μικρούς οικισμούς, των οποίων τα όρια δεν είχαν καθοριστεί με προεδρικά διατάγματα.

Η κυβέρνηση επιχείρησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με το Προεδρικό Διάταγμα 194/2025 και με μεταγενέστερη νομοθετική παρέμβαση.

Το υπουργείο υποστηρίζει ότι το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη διατήρηση των υφιστάμενων ορίων σε περισσότερους από εννέα στους δέκα μικρούς οικισμούς. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι κάθε ακίνητο διατηρεί αυτομάτως τα προηγούμενα δικαιώματα δόμησης.

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Ποια οικόπεδα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Οι ιδιοκτήτες που έχουν μεγαλύτερο λόγο να εξετάσουν προσεκτικά τις νέες πολεοδομικές μελέτες είναι εκείνοι που διαθέτουν ακίνητα στα όρια των χωριών.

Πρόκειται συχνά για εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται μετά τα τελευταία σπίτια ενός οικισμού, αλλά μέχρι σήμερα θεωρούνταν ότι ανήκαν στην εντός οικισμού περιοχή.

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Ας υποθέσουμε ότι μια οικογένεια διαθέτει οικόπεδο 600 τετραγωνικών μέτρων στην άκρη ενός χωριού. Το απέκτησε πριν από τριάντα χρόνια, με την πεποίθηση ότι θα μπορούσε να κατασκευάσει μια κατοικία.

Εάν η νέα οριοθέτηση το αφήσει εκτός οικισμού και δεν προβλεφθεί άλλη δυνατότητα δόμησης, η οικογένεια ενδέχεται να μην μπορεί να πραγματοποιήσει το σχέδιό της.

Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί σε εκτάσεις 1.000 ή 2.000 τετραγωνικών μέτρων.

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Είναι σημαντικό, όμως, να διευκρινιστεί ότι δεν χάνουν όλα αυτά τα ακίνητα αυτομάτως την οικοδομησιμότητά τους. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη συγκεκριμένη θέση, το ισχύον καθεστώς, τις ειδικές ζώνες που ενδέχεται να καθοριστούν και την τελική θεσμοθέτηση του σχεδίου.

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Οι δύο ζώνες που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο εργαλεία που προβλέπει η νεότερη νομοθετική αντιμετώπιση του προβλήματος: η Ζώνη Ανάπτυξης Οικισμού (ΖΑΟ) και η Περιοχή Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ).

Οι ζώνες αυτές μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να προσφέρουν πολεοδομικές λύσεις για περιοχές που διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν σοβαρούς περιορισμούς.

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Δεν αποτελούν, ωστόσο, γενική νομιμοποίηση κάθε έκτασης που βρίσκεται στην περιφέρεια ενός χωριού.

Χρειάζεται τεκμηρίωση, πολεοδομική μελέτη και καθορισμός συγκεκριμένων όρων.

Για τους ιδιοκτήτες, η διαφορά είναι ουσιαστική: ένα ακίνητο μπορεί να παραμείνει αξιοποιήσιμο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ενώ ένα άλλο, λίγα μέτρα μακρύτερα, να υπαχθεί σε αυστηρότερο καθεστώς.

Το πρόβλημα με τους αγροτικούς δρόμους

Μία ακόμη μεγάλη εκκρεμότητα αφορά τα εκτός σχεδίου ακίνητα και την πρόσβασή τους σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο.

Εδώ βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες παγίδες για τους ιδιοκτήτες.

Το γεγονός ότι ένας δρόμος χρησιμοποιείται επί δεκαετίες, εμφανίζεται σε χάρτες ή έχει ασφαλτοστρωθεί δεν αρκεί από μόνο του για να θεωρηθεί νομίμως αναγνωρισμένος κοινόχρηστος δρόμος για σκοπούς δόμησης.

Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για γήπεδα τεσσάρων στρεμμάτων, τα οποία συχνά αντιμετωπίζονται από τους ιδιοκτήτες ως οικοδομήσιμα μόνο λόγω της έκτασής τους.

Στην πραγματικότητα, η επιφάνεια δεν αρκεί. Απαιτείται να συντρέχουν και οι υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων, όπου απαιτείται, η πρόσβαση σε νομίμως υφιστάμενο κοινόχρηστο δρόμο.

Η καταγραφή του οδικού δικτύου και η θεσμική αναγνώρισή του είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες.

Έτσι, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να διαθέτει ένα μεγάλο γεωτεμάχιο, αλλά να μην μπορεί να εξασφαλίσει οικοδομική άδεια επειδή παραμένει άλυτο το ζήτημα του δρόμου.

Μύκονος και Σαντορίνη: Εκεί όπου η γη αποκτά διαφορετική αξία

Οι πιο χαρακτηριστικές συγκρούσεις ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος αναμένονται στα δύο δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων.

Στη Μύκονο, σύμφωνα με τις προτάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού που έχουν παρουσιαστεί, εξετάζεται αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για κατοικία από τέσσερα σε οκτώ στρέμματα, ενώ για τουριστικές εγκαταστάσεις η αντίστοιχη πρόταση φτάνει από τα δέκα στα τριάντα στρέμματα.

Στη Σαντορίνη, οι προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης αυστηρότερες απαιτήσεις για κατοικίες και ξενοδοχεία, αλλά και δραστικό περιορισμό των περιοχών στις οποίες θα επιτρέπεται τουριστική ανάπτυξη.

Αυτές είναι προτάσεις και όχι οριστικά θεσμοθετημένοι νέοι κανόνες.

Η διαφορά, πάντως, μπορεί να αποδειχθεί τεράστια για την αγορά ακινήτων.

Μια έκταση που σήμερα προσελκύει ενδιαφέρον για τουριστική αξιοποίηση ενδέχεται να έχει πολύ διαφορετική εμπορική προοπτική εάν περιοριστούν οι επιτρεπόμενες χρήσεις ή οι όροι δόμησης.

Οι πρώτοι δήμοι και το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρώτη ομάδα σχεδίων που προετοιμάζεται για δημόσια διαβούλευση αφορά οκτώ δήμους της Αττικής: Γαλάτσι, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα, Ηράκλειο Αττικής, Μεταμόρφωση, Λυκόβρυση – Πεύκη, Αγία Παρασκευή και Παπάγου – Χολαργού.

Στην ίδια πρώτη ομάδα περιλαμβάνεται η Μύκονος, ενώ η Σαντορίνη αναμένεται να ακολουθήσει.

Το πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» περιλαμβάνει 227 συμβάσεις Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που καλύπτουν 730 δημοτικές ενότητες, καθώς και 18 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια σε 94 δημοτικές ενότητες.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προσπάθειες αναδιοργάνωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού στη χώρα.

Ωστόσο, η έναρξη μιας διαβούλευσης δεν σημαίνει ότι το σχέδιο έχει ήδη εγκριθεί. Μεσολαβούν έλεγχοι, γνωμοδοτήσεις, περιβαλλοντικές διαδικασίες και τα απαραίτητα θεσμικά στάδια μέχρι την τελική ισχύ του.

Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι ιδιοκτήτες

Οι πολίτες που διαθέτουν οικόπεδα ή αγροτεμάχια, ιδιαίτερα κοντά στα όρια μικρών οικισμών, δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες.

Μπορούν ήδη να προχωρήσουν σε ορισμένες ουσιαστικές κινήσεις:

Να αναζητήσουν το Τοπικό ή Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής τους στην επίσημη πλατφόρμα του ΥΠΕΝ.

Να ζητήσουν από αρμόδιο μηχανικό έλεγχο των υφιστάμενων ορίων, των τίτλων ιδιοκτησίας και των όρων δόμησης.

Να εξετάσουν εάν το ακίνητο βρίσκεται κοντά σε περιοχή όπου προτείνεται αλλαγή ορίων ή χρήσεων γης.

Να ελέγξουν το νομικό καθεστώς του δρόμου που εξυπηρετεί το ακίνητο.

Να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις όταν το σχέδιο τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις αγοραπωλησίες. Πριν από την αγορά ενός οικοπέδου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωρίζει όχι μόνο τι επιτρέπεται σήμερα, αλλά και ποιες αλλαγές έχουν ήδη προταθεί για την περιοχή.

*Η επίσημη πλατφόρμα βρίσκεται στη διεύθυνση polsxedia.ypen.gov.gr/tpss/. Εκεί οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν τις μελέτες ανά δημοτική ενότητα και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία συμμετοχής.

Μπορεί να μειωθεί η αξία ενός οικοπέδου;

Η απάντηση είναι ναι, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις.

Η δυνατότητα οικοδόμησης αποτελεί βασικό παράγοντα της εμπορικής αξίας της γης.

Εάν ένα ακίνητο χάσει τη δυνατότητα ανέγερσης κατοικίας ή αποκτήσει αυστηρότερους περιορισμούς, ενδέχεται να περιοριστεί σημαντικά και η ζήτηση για την αγορά του.

Δεν υπάρχει, όμως, ένα ενιαίο ποσοστό μείωσης που να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα ακίνητα.

Η αξία εξαρτάται από τη θέση, την πρόσβαση, τις επιτρεπόμενες χρήσεις, την τουριστική ή οικιστική ζήτηση και τις υπόλοιπες δυνατότητες αξιοποίησης.

Αντίστροφα, ένα σαφές και σταθερό πολεοδομικό καθεστώς μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια των συναλλαγών και να περιορίσει την αβεβαιότητα που σήμερα αντιμετωπίζουν ιδιοκτήτες και επενδυτές.

Το μεγάλο ερώτημα για την ελληνική περιφέρεια

Πίσω από τις πολεοδομικές μελέτες υπάρχει και μια κοινωνική πραγματικότητα που δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Σε πολλά ελληνικά χωριά, η οικογενειακή γη αποτελεί τη σημαντικότερη περιουσία των κατοίκων.

Ένα οικόπεδο μπορεί να είναι η προοπτική για να επιστρέψει ένα νέο ζευγάρι στον τόπο καταγωγής του. Μπορεί να είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που κληρονόμησαν τα παιδιά μιας οικογένειας ή η βάση για μια μικρή τουριστική επιχείρηση.

Το μεγάλο στοίχημα για την Πολιτεία είναι να διαμορφώσει σαφείς κανόνες, χωρίς να αφήσει χιλιάδες πολίτες σε μια παρατεταμένη κατάσταση αβεβαιότητας.

Γιατί το ερώτημα που θα απασχολήσει πολλές οικογένειες τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι μόνο πού θα επιτρέπεται να χτίζουμε.

Θα είναι εάν η γη που κληρονομήσαμε και θεωρούσαμε περιουσία με συγκεκριμένες δυνατότητες αξιοποίησης θα εξακολουθήσει να έχει τις ίδιες δυνατότητες και αύριο.

*Πρωτογενείς θεσμικές πηγές: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προεδρικό Διάταγμα 194/2025, Ν. 5215/2025, επίσημη πλατφόρμα πολεοδομικών σχεδίων.