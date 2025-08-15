Αραιωμένα είναι τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αυτές τις ημέρες, εν όψει και του Δεκαπενταύγουστου.

Ση γραμμή 1 του Μετρό έως την Κυριακή, τα δρομολόγια εκτελούνται ανά 12,5 με 15 λεπτά.

Όσον αφορά τη γραμμή 2, από αύριο έως την Κυριακή, τα δρομολόγια θα γίνονται ανά 15 λεπτά ενώ στη γραμμή 3 ανά 10 λεπτά, από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και ανά 11,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Τα δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, γίνονται ήδη ανά 36 λεπτά, ενώ σε ό,τι αφορά λεωφορεία και τρόλεϊ εφαρμόζεται ήδη θερινό πρόγραμμα δρομολογίων, με τη διαφορά ότι από αύριο θα τεθεί θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα με τα δρομολόγια Κυριακής και αργιών.