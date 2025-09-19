Αστυνομικοί συνέλαβαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Μονολίθι Πρέβεζας έναν 75χρονο άνδρα, έπειτα από καταγγελία νεαρής κοπέλας, σύμφωνα με πληροφορίες του Prevezatoday.gr.

Οπως αναφέρει η Τοπική Φωνή, ο ηλικιωμένος φέρεται να προέβη στην παραλία Μονολίθι σε πράξεις ενώπιον 22χρονης ναυαγοσώστριας, που προσέβαλαν την αξιοπρέπειά της στο πεδίο της γενετήσιας ζωής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.