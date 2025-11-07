Η παραβατικότητα στην Κρήτη πάει παρέα μαζί με την οπλοκατοχή γράφει χαρακτηριστικά το Creta24, που δημοσιεύει μια φωτογραφία άκρως ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί με τα όπλα στο νησί.

Στην αποκαλυπτική εικόνα διακρίνεται ένα πολεμικό όπλο σε γάμο, στολισμένο και τοποθετημένο πάνω στο τραπέζι τους γαμπρού και της νύφης.

Η φωτογραφία που δημοσιεύει το Creta24 είναι τραβηγμένη το περασμένο

καλοκαίρι από γαμήλιο γλέντι, την οποία ανέβασαν στο διαδίκτυο οι ίδιοι – μέχρι που την κατέβασαν υπό τον φόβο των αρχών.

Πηγή: Creta24