Ο 19χρονος που επιτέθηκε φραστικά σε επιβάτες και χτύπησε οδηγό του Μετρό

Ξεκινά άμεσα η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου του νεαρού Ιρακινού, που επιτέθηκε την Τετάρτη (8/10) σε οδηγό του Μετρό, στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, καθώς και του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο νεαρός αναμένεται να απελαθεί άμεσα από την χώρα.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, η υπηρεσία ασφάλειας και το προσωπικό φύλαξης της ΣΤΑ.ΣΥ κάλεσαν στο σημείο την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του 19χρονου κατηγορούμενου.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και η ΣΤΑΣΥ, η οποία υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 19χρονου, ωστόσο δεν ήταν η πρώτη φορά. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο ίδιος δράστης είχε επιτεθεί σε τουρίστες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» στις 6 Αυγούστου 2025, περιστατικό για το οποίο είχε καταδικαστεί.

Το βίντεο που «καίει» τον Ιρακινό

Σε βίντεο που έβγαλε αυτόπτης μάρτυρας, ο 19χρονος Ιρακινός φαίνεται να βρίσκεται σε έξαλλη κατάσταση. Ο επιβάτης του Μετρό βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον νεαρό, κατηγορώντας τον ότι χτύπησε τον οδηγό, με τον ίδιο να αντιδρά άσχημα.

Ο 19χρονος ακούγεται να λέει: «Δεν σέβομαι, όχι. Θα πάω στην χώρα μου τώρα, να υπογράψω τα χαρτιά να φύγω». Στη συνέχεια, αδιαφορεί πλήρως για το γεγονός ότι προηγουμένως είχε χτυπήσει τον οδηγό και μάλιστα ξεκίνησε να απειλεί φραστικά τον επιβάτη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κλείσε το κινητό και ελάτε για ξύλο να σας γ@@@@ω».

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)