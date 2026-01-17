Αρχαιολογικά αντικείμενα που εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας στην κατοικία 44χρονου αλλοδαπού, ο οποίος είχε συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη για άλλα ποινικά αδικήματα.

Ο άνδρας συνελήφθη στις 15 Ιανουαρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Ακολούθως, έπειτα από σχετική εισαγγελική παραγγελία, πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του στην Πτολεμαΐδα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 26 λόγχες της Ελληνιστικής περιόδου, οι οποίες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας. Παράλληλα, βρέθηκαν 22 ρολόγια χειρός, πέντε δαχτυλίδια και μία φωτογραφική μηχανή, αντικείμενα που παραδόθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για περαιτέρω διερεύνηση.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητα λευκής σκόνης, συνολικού βάρους 3,58 γραμμαρίων, η χημική σύσταση της οποίας εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η προέλευση των κατασχεθέντων αντικειμένων και τυχόν εμπλοκή του σε ευρύτερο κύκλωμα.