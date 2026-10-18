Μονοκινητήριο αεροπλάνο συνετρίβη στην Πιερία, με δύο άτομα να εντοπίζονται χωρίς τις αισθήσεις τους.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν 2 άνδρες και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ύστερα από πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα Πιερίας. Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες και 4 οχήματα.
Από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του αεροσκάφους, ούτε έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση των δύο επιβαινόντων.