Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας.
Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 αεροπλάνα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Πυρκαγιά στην Αχαΐα
