Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από κλήσεις πολιτών για πυροβολισμούς στην περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δροσοπούλου και Κρασά, όταν οι δράστες πυροβόλησαν, όπως αναφέρεται, έξω από καφενείο της περιοχής.

Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο και, μετά από έρευνα, εντόπισαν έξι κάλυκες. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αλλοδαπός, ο οποίος εγκατέλειψε την περιοχή πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον ακριβή λόγο της επίθεσης ή για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

Η έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών και τις συνθήκες του περιστατικού συνεχίζεται, ενώ οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και συλλέγουν καταθέσεις από περίοικους και περαστικούς.