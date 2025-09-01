Στο πλαίσιο της εκπομπής του Θανάση Αντετοκούνμπο, thanalysis, τα αδέρφια της οικογένειας βρέθηκαν στην σκηνή, αντιμέτωπα με ερωτήσεις που έθεσε ο ίδιος. Οι απαντήσεις τους προκάλεσαν άφθονο γέλιο στο κοινό που παρευρέθηκε για να παρακολουθήσει το live podcast.

Στην ερώτηση του Θανάση «Ποιός είναι ο καλύτερος μάγειρας», τόσο ο Γιάννης, όσο και ο Κώστας σηκώνουν το χέρι τους με σιγουριά. Με περίσσια αυτοπεποίθηση, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς εξηγεί: «Αδερφέ, θα σου κάνω την καλύτερη καρμπονάρα, με κοτόπουλο με παρμεζάνα, που έχεις δοκιμάσει ποτέ στην ζωή σου».

Advertisement

Advertisement

Αμέσως, τα άλλα 3 αδέρφια «λύθηκαν» στα γέλια, αμφισβητώντας τον αδερφό τους και λέγοντας πως ο Γιάννης ανέφερε 2 διαφορετικά πιάτα ως ένα. Μάλιστα ο Θανάσης είπε πως: «Αυτή είναι μάλλον η αμερικανική έκδοση της καρμπονάρα».

Με τη σειρά του, ο βενιαμίν της οικογένειας, Άλεξ, υποστηρίζει πως στην πραγματικότητα ο ίδιος είναι ο καλύτερος μάγειρας από τα αδέρφια, με εκείνα να μην φαίνονται να συμφωνούν. Ο Κώστας μάλιστα υποψιάστηκε τον μικρό του αδερφό, ότι αντιγράφει συνταγές που βλέπει στο TikTok.

Ο «μαμάκιας»

Στην ερώτηση του Θανάση: ποιός είναι ο μεγαλύτερος “μαμάκιας”;», Άλεξ και Κώστας έδειξαν με σιγουριά τον αστέρα του NBA, προκαλώντας το γέλιο του κοινού.

Ακόμα περισσότερο γέλιο όμως προσέφεραν οι απαντήσεις στην ερώτηση «ποιός είναι ο αγαπημένος γιός της μητέρας μας;». Ο Κώστας ανέλαβε να απαντήσει, εξηγώντας πως η μητέρα τους τον καλεί συχνά για να τον ρωτήσει που είναι ο μικρότερος της γιός, ο Άλεξ. «Ποτέ δεν με παίρνει τηλέφωνο να ρωτήσει “Πού είναι ο Θανάσης; Πού είναι ο Γιάννης;” Ποτέ».