Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ερευνούν οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές στη Ρόδο, μετά από καταγγελία 21χρονης ότι ο 41χρονος θείος της προχώρησε σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα μέσα στο σπίτι της, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (17/1).

Εις βάρος του 41χρονου κατοίκου Ρόδου και υπήκοου Αλβανίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, ενώ η Εισαγγελέας Υπηρεσίας άσκησε κακουργηματικές διώξεις.

Η 21χρονη κατήγγειλε ειδικότερα ότι ο 41χρονος μετέβη στο κρεβάτι όπου βρισκόταν και φέρεται να αποπειράθηκε να τη φιλήσει τουλάχιστον 3 φορές.

Η ίδια υποστηρίζει ότι δέχθηκε θωπείες σε διάφορα σημεία του σώματός της, καθώς και στα οπίσθια, ενώ έγινε προσπάθεια θώπευσης κάτω από το εσώρουχο. Στην κατάθεσή της η ίδια αναφέρει ότι ήταν σε μέθη και είχε ξαπλώσει να κοιμηθεί.

Ένα κρίσιμο στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης είναι ότι η παθούσα αναζήτησε βιντεοληπτικό υλικό και, από την παρατήρησή του, αναγνώρισε ως δράστη τον 41χρονο.

Αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του 41χρονου και τον συνέλαβαν.

Κατά την εξέτασή του, ο 41χρονος φέρεται να παρέμεινε σιωπηλός.

