Η υπόθεση ενός 36χρονου Ρομά επανέρχεται στην επικαιρότητα, καθώς συνελήφθη ξανά το βράδυ της Κυριακής (24/8) στο «Ήχος και Φως» στη Ρόδο, να παριστάνει τον παρκαδόρο και να εισπράττει χρήματα από ανυποψίαστους τουρίστες.

Στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ, ωστόσο σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 36χρονου, οι τουρίστες του έδωσαν το εν λόγω ποσό «οικειοθελώς», χωρίς να τους απειλήσει ή να τους εξαναγκάσει σε κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συλληφθείς φέρεται να ζητούσε χρήματα από διερχόμενους τουρίστες για την στάθμευση των οχημάτων τους στον συγκεκριμένο δημόσιο χώρο, δίνοντας την εντύπωση ότι ενεργούσε με κάποια επίσημη ιδιότητα.

Τι ισχυρίστηκε ο 36χρονος Ρομά

Κατά την σύλληψή του, ο κατηγορούμενος επανέλαβε όσα είχε ισχυριστεί προ μερικών εβδομάδων στο δικαστήριο. Υποστήριξε ότι δεν εκβιάζει τους οδηγούς και ότι οι ίδιοι οι τουρίστες του δίνουν κάποια μικρά ποσά από δική τους «ευχαρίστηση».

Ο συλληφθείς αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα στο συγκεκριμένο σημείο και υποστήριξε πως ότι έκανε ήταν για το καλό της οικογένειάς του, καθώς προσπάθησε να εξασφαλίσει κάποια έσοδα.

Παρόλα αυτά, αυτή η εκδοχή έρχεται σε αντίθεση με τις συνεχείς καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι τονίζουν πως ο 36χρονος Ρομά εκμεταλλεύεται την άγνοια των τουριστών.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 8 Αυγούστου, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου καταδίκασε τον 36χρονο σε ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή. Η απόφαση αφορούσε παραβίαση του άρθρου 7 του Ν. 3181/2003, που απαγορεύει την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας χωρίς άδεια, καθώς και την παράλειψη κατοχής δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Τότε, ο 36χρονος Ρομά πιάστηκε να «κουβαλάει» 50 ευρώ τα οποία προήλθαν από ανυποψίαστους τουρίστες. Κατά την απολογία του είχε ζητήσει συγγνώμη από το δικαστήριο, επικαλούμενος οικονομικές δυσκολίες και οικογενειακές ανάγκες, ενώ δήλωσε ότι τα χρήματα του τα έδιναν οι τουρίστες χωρίς πίεση.

Πηγή: Δημοκρατική