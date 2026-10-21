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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 21χρονη, η οποία διακομίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου από την Πάρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, καθώς εντοπίστηκε σε κωματώδη κατάσταση έπειτα από πιθανή λήψη ουσιών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η νεαρή να έχει καταναλώσει ουσία γνωστή ως «χάπι βιασμού». Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε το είδος της ουσίας που ενδέχεται να έλαβε ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, ένας φίλος της 21χρονης συνελήφθη στην Πάρο και βρίσκεται υπό ανάκριση, καθώς διερευνάται το ενδεχόμενο να ήταν εκείνος που της χορήγησε την ουσία.

Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζανείου Νοσοκομείου, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωσή της.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.