Σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:04 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο ήταν 32 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό βάθος 16,6 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Από την πλευρά του, το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο κάνει λόγο για σεισμό μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, με το επίκεντρό του να υπολογίζεται 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κύμης και το εστιακό του βάθος να εκτιμάται στα 17 χιλιόμετρα.

Λέκκας: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας τόνισε ότι ο σεισμός «δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί σε πρώτο επίπεδο».

«Δεν είναι κάτι το οποίο σε πρώτο επίπεδο μας ανησυχεί ιδιαίτερα», τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Press Talk”, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας και πρόσθεσε: «Βεβαίως θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των φαινομένων και θα δούμε».