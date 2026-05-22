Βαρύ το τίμημα για τους αγρότες της Κεντρικής Ελλάδας μετά την χθεσινή κακοκαιρία.

Ισχυρό μπουρίνι με σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε το δήμο Δομοκού και ειδικότερα τη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας, αφήνοντας πίσω του εικόνες καταστροφής.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Δομοκού, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 3.000 έως 4.000 στρέμματα βαμβακοκαλλιεργειών και κηπευτικών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί.

Την ίδια ώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, ενώ το μπουρίνι έπληξε και τμήμα μεταξύ των χωριών Ρίζωμα και Πλάτανος στα Τρίκαλα, με ισχυρές ριπές ανέμου και έντονη χαλαζόπτωση.

Το μέγεθος της καταστροφής θα αποτυπωθεί μετά την αποχώρηση των υδάτων και την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων από τον ΕΛΓΑ.

Πηγή φωτογραφιών: Lamiareport – Onlarissa