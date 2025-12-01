Στην αντεπίθεση επιχειρούν να περάσουν δύο από τα κεντρικά πρόσωπα του σκανδάλου με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο γνωστός πια «Φραπές», κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης, τονίζει ότι όχι μόνο θα προσέλθει στην Εξεταστική στις 11 Δεκεμβρίου, αλλά θα μιλήσει για όλους και για όλα.

«Στις 11 Δεκεμβρίου, 9 το πρωί, θα είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω.

Θα πάω με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε… μαραθώνιο!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ξυλούρης.

Χασάπης: Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Στρατάκης, εξίσου γνωστός αλλά με το προσωνύμιο «Χασάπης», ανέφερε «επειδή μετά την κατάθεσή μου στην Εξεταστική, όπου με ρώτησαν αν η κόρη μου κέρδισε λαχείο, διατυπώνονται υπόνοιες για περίεργες συμπτώσεις και μαύρο χρήμα ξεκαθαρίζω ότι πρόσωπο της οικογένειάς μου κέρδισε το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο το 2017, ήταν περίπου 1 εκατ. ευρώ.

Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ, τον Φεβρουάριο του 2017. Όλα νόμιμα. Όποιος λέει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δείχνει εμένα και την οικογένειά μου, θα με βρει απέναντί του στη δικαιοσύνη. Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη».