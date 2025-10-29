Ο πρόεδρος της ΚΣΟΣ Ηρακλείου, Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές», το όνομα του οποίου εμπλέκεται στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε ότι θα καταθέσει συγκεκριμένα στοιχεία για την πρώην προϊσταμένη Άμεσων Ενισχύσεων του οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου, με την οποία έχουν δειπνήσει στο παρελθόν σε ταβέρνα στην Γλυφάδα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ράδιο Κρήτη, ο «Φραπές» τόνισε ότι παρακολούθησε πάρα πολύ καλά την Π. Τυχεροπούλου και πρόσθεσε ότι θα τον παρακολουθήσει και εκείνη την Τρίτη. «Θα γελάσουμε καλά», ήταν η ατάκα του Γ. Ξυλούρη σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις.

Όπως περιέγραψε, με την κ. Τυχεροπούλου και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, είχαν δειπνήσει μαζί σε ταβέρνα στην Γλυφάδα. Εκεί, ο ίδιος έμαθε ότι η πρώην προϊσταμένη στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι vegan και χρειάστηκε να παραγγείλουν ψάρι από διπλανή ταβέρνα.

Την ίδια στιγμή, έκανε λόγο για συχνή επικοινωνία, με τον ίδιο να αφήνει να εννοηθεί πως υπήρχε οικοιότητα ανάμεσά τους. «Με την κα Τυχεροπούλου πήγαμε και φάγαμε παρέα και με τον Σημανδράκο στη Γλυφάδα. Εκεί έμαθα ότι είναι vegan και δεν τρώει κρέας και της παραγγείλαμε ψάρι από άλλη ταβέρνα. Και ξαναπήγαμε και φάγαμε αρχές Σεπτέμβρη, ίδια παρέα. Να βγάλουμε πόσες φορές πήρε την κόρη μου, πόσες εμένα, πόσες φορές την πήρα εγώ» δήλωσε.

Γι΄αυτό τον λόγο μάλιστα, ο «Φραπές» είπε ότι υπήρξε στιγμή που τηλεφώνησε στο σπίτι της και ζήτησε να συνομιλήσουν, τηλεφώνημα στο οποίο απάντησαν τα παιδιά της. «Μου είπαν ότι λείπει και να την πάρω σε 10 λεπτά» ανέφερε και πρόσθεσε στην συνέχεια ότι δεν υπήρξαν ποτέ από μεριάς του απειλές προς το πρόσωπό της.

Στο ερώτημα γιατί επικοινωνούσαν, ο Γιώργος Ξυλούρης απάντησε ότι «προσπαθούσα να βρω μία λύση σε ένα πρόβλημα και εκείνη ήθελε κάτι άλλο», με τον «Φραπέ» να μην αποκαλύπτει παρόλα αυτά ποιο ήταν το εν λόγω πρόβλημα.

Όσον αφορά τις κατηγορίες που του αποδίδονται ότι εισέπραξε 12 εκατομμύρια ευρώ, προκαλεί όποιον έχει αυτά τα στοιχεία να τα δημοσιεύσει, με τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Στη συνέχεια απάντησε και για τα όσα του καταλογίζουν για την ακριβή Jaguar, την οποία ο ίδιος ανέφερε πως πρόκειται για δώρο φίλου του από την Κόρινθο, την οποία μάλιστα πούλησε στην Ιταλία. Πρόσθεσε πως η αξία της ήταν στα 1.000 ευρώ ενώ πρόκειται και για μοντέλο του ’99.

«H άλλη είχε Porsche, Ferrari, εγώ Jaguar, θα πάρω και μία Rolls Royce τώρα. Είναι ψευδή τα δημοσιεύματα. Υπάρχει ένα αγροτικό του ’94 στο όνομά μου και συγκεκριμένα Mazda και ένα άλλο άσπρο αγροτικό που οδηγώ. Υπήρχε και μία Jaguar, την οποία μου δώρισε φίλος μου από την Κόρινθο που την είχε 6-7 χρόνια στο υπόγειο» υποστήριξε ο Γιώργος Ξυλούρης και συνέχισε λέγοντας:

«Ήταν του ’99 μοντέλο, μου την χάρισε γιατί την είχε σε ακινησία και τη μεταβίβασα στην Ιταλία για 2.000 ευρώ. Την εκτελώνισα για ανταλλακτικά που την ήθελε ένας Έλληνας στην Ιταλία που έχει επίσης την ίδια αντίκα. Τρία αμάξια είχα στο όνομά μου, το ένα δεν υπάρχει, το έχω μεταβιβάσει»