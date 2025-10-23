Διασωληνωμένη στο Νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” νοσηλεύεται μία 40χρονη από τη Λιθουανία, η οποία έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της το απόγευμα τής Πέμπτης στο Κορωπί.



Στις τέσσερις το απόγευμα και για άγνωστο -μέχρι τώρα- λόγο ο 50χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με τη γυναίκα και ξεκίνησε να τη χτυπά με γροθιές στο κεφάλι, μέχρι που η 40χρονη λιποθύμησε.



Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της, όπως ανέφεραν οι γιατροί στους αστυνομικούς.



Ο 50χρονος συνελήφθη και με τη δικογραφία, που σχηματίζεται σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.