Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας, στο ρεύμα εξόδου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, λίγο μετά τις 11:00, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία του Status FM, η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εκσφενδονιστεί και να βρεθεί μπροστά στη ρόδα του οχήματός του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-02-2026) στο 14 χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Έδεσσας (ρεύμα εξόδου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος».

