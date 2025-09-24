Έναν ανήλικο ημεδαπό συνέλαβαν την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου. Ο ανήλικος, που οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος με τρόπο επικίνδυνο.

Στη συνέχεια, το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε οικισμό της περιοχής και διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες και τα αίτια της υπόθεσης.