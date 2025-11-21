Επίθεση κατά του Σπύρου Μαρτίκα εξαπέλυσε ο υπαρχηγός του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις, ο οποίος και έχει προφυλακιστεί όπως και ο αρχηγός.

Μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής (21/11) μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού ο υπαρχηγός του κυκλώματος επιτέθηκε στον Σπύρο Μαρτίκα κατηγορώντας τον ότι του έστησε πλεκτάνη γιατί «ψοφάει για την τηλεθέαση», όπως ισχυρίζεται.

Μάλιστα, τον κατηγορεί για τοκογλυφία και υποστηρίζει πως όταν θα βγει από τη φυλακή θα αποδείξει όλα όσα λέει και «ο Μαρτίκας θα τρέχει να κρυφτεί». Σημειώνεται ότι σήμερα ο Σπύρος Μαρτίκας μετέβη στα δικαστήρια Κορίνθου για να δώσει συμπληρωματική κατάθεση για την υπόθεση.

«Ένα ευρώ να μου δώσει ένας άγνωστος στο δρόμο, θα του το χρωστάω, μέχρι να του δώσω πίσω και θα το παραδεχτώ. Εγώ βοηθάω όλο τον κόσμο. Αν πάμε 10 παίκτες στο καζίνο, να παίξουμε από ένα χιλιάρικο, δεν θα μας δώσουν τίποτα στο καζίνο. Αν τα δώσουμε σε έναν παίκτη και τα παίξει, θα πάρει πρόμο, θα πάρει μπόνους, θα πάρει επιστροφή, θα πάρει χαρτάκια για την κλήρωση, θα πάρει παροχές στο ξενοδοχείο», υποστήριξε ο υπαρχηγός.

Για το ότι ο Σπύρος Μαρτίκας τον κατηγορεί ότι έστηνε παιχνίδια στο καζίνο, ισχυρίστηκε: «Είναι δυνατόν; Ποια παιχνίδια να στήσω; Εγώ πρώτα απ’ όλα δεν επιτρέπεται να μπω στο καζίνο. Έχω απαγόρευση τουλάχιστον δυόμισι χρόνια. Έχω πάει στον χώρο του ξενοδοχείου. Ποια παιχνίδια να στήσω; Τι ξέρει αυτός ο βλάκας από πόκερ και από παιχνίδια και λέει ότι έστηνα παιχνίδια;

«Με κατηγορεί γιατί είναι ένας βλάκας. Ψοφάει για το γυαλί και για την τηλεθέαση. Είναι άρρωστο το παιδί όλη την ώρα, “θα βγω εκεί, θα με δουν εκεί, σεισμός στο πανελλήνιο, θα μιλάνε όλοι για μένα”», είπε.

«Δεν μου έδωσε ούτε ένα ευρώ, σας ορκίζομαι στο παιδί μου. Ποιοι είναι αυτοί που λέει ότι ήταν ντυμένοι αστυνομικοί; Μπορείτε να μου δείξετε έναν. Είναι δυνατόν να έχουνε γίνει όλα αυτά που λέει ο κύριος Σπύρος Μαρτίκας. Στο καζίνο μέσα έχει κάμερες. Δεν θα τους βλέπανε;», ανέφερε και συνέχισε:

«Τη Βρισηίδα Ανδριώτου τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τη βοηθάω και οικονομικά. Πώς έφαγα τα δικά της χρήματα που λέει ο Μαρτίκας; Τα παίξανε στο καζίνο τα λεφτά. Εν γνώση τους χάσανε κάποια λεφτά και τώρα έχουν συνεννοηθεί για να τα πάρουν πίσω αν έχασαν, δεν ξέρω πόσα έχασαν και τι συναλλαγές είχαν», ισχυρίστηκε.

«Όλο αυτό στήθηκε από τον Μαρτίκα εκατό τοις εκατό, μόλις βγω έξω, θα δείτε πραγματικά τι έχει να γίνει. Ο κύριος Μαρτίκας ήρθε στο Λουτράκι να κάνει τοκογλυφία. Γιατί ήρθε; Έτσι, να μας χαρίσει λεφτά; Αυτό το έχει στήσει όλο ο κύριος Μαρτίκας στη ΓΑΔΑ. Τα έχουν κάνει πλακάκια και δεν με άφηναν να τους δείξω κάποια στοιχεία. Όταν θα βγω, θα αποκαλυφθούν όλα αυτά τα στοιχεία και θα δούμε μετά πού θα τρέχει να κρυφτεί ο κύριος Μαρτίκας», κατέληξε.