Από το 2026, μια τετραμελής οικογένεια θα χρειάζεται περίπου 20 ευρώ μόνο για τέσσερα πιτόγυρα, καθώς η τιμή του τυλιχτού αναμένεται να φτάσει – και πιθανόν να ξεπεράσει – τα 5 ευρώ το κομμάτι.

Η συνεχής άνοδος οφείλεται στην έντονη ακρίβεια και στη μεγάλη αύξηση του κόστους των βασικών πρώτων υλών, όπως το κρέας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, η τιμή του τυλιχτού έχει σημειώσει σταθερή και εντυπωσιακή άνοδο την τελευταία δεκαετία: από 2,20 ευρώ το 2015, ανέβηκε στα 3 ευρώ το 2020, κυμαινόταν στα 3,20–3,40 ευρώ το 2024, ενώ σήμερα φτάνει τα 3,80 έως 4,20 ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Οι εκτιμήσεις για το 2026 προβλέπουν ότι θα αγγίξει τα 5 ευρώ, με πιθανότητα να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, από το 2015 μέχρι σήμερα, η τιμή του συγκεκριμένου φαγητού έχει αυξηθεί κατά 91%, ενώ την ίδια περίοδο ο κατώτατος μισθός έχει ενισχυθεί μόνο κατά 50% – γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κόστος ζωής των νοικοκυριών.