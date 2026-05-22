Μία στενή σχέση συνδέει την οικογένεια του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε σοβαρά στο Survivor με αυτήν του 15χρονου Τηλέμαχου Τσιμιρίκα που πέθανε στην προσπάθεια να σώσει τα δύο αδέρφια του από τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο σπίτι τους το 2012.

Ο 22χρονος παίκτης που νοσηλεύεται στο Μαϊάμι μετά το ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο, είχε αφιερώσει νίκες του στο ριάλιτι, στον μικρό Τηλέμαχο. Πολλοί τότε δεν είχαν καταλάβει σε ποιο πρόσωπο αναφερόταν ο Σταύρος Φλώρος, ούτε φαντάζονταν τη σχέση ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Την Παρασκευή 22 Μαΐου, η μητέρα του Τηλέμαχου μίλησε στο «Πρωινό» αναφερόμενη τόσο στην τραγωδία που βίωσε η οικογένειά της, καθώς έχασε στην πυρκαγιά τρία από τα δέκα παιδιά της, όσο και στους γονείς του Σταύρου Φλώρου, με τους οποίους σήμερα είναι κουμπάροι. Η μητέρα του Τηλέμαχου έχει βαφτίσει τον μικρότερο αδερφό του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος πήρε το όνομα του αδικοχαμένου παιδιού της.

Μιλώντας αρχικά για τη στήριξη που είχε δεχτεί η οικογένειά της από τους γονείς του Σταύρου Φλώρου μετά την τραγωδία του 2012, αλλά και για τη σχέση που διατηρούν μέχρι σήμερα, η μητέρα του Τηλέμαχου είπε: «Όταν έγινε αυτό το συμβάν, το 2012, συγκλονίστηκε όλος ο κόσμος. Ο πατέρας του Σταύρου, ο Λάκης, μας στήριξε πάρα πολύ. Ήταν συμπαραστάτης μας, όλοι σχεδόν οι συγχωριανοί. Όταν γεννήθηκε το 10ο παιδάκι τους, το βγάλανε Τηλέμαχο. Η σχέση μας είναι πολύ δυνατή, μεγάλη και σπουδαία. Όταν μάθαμε τι έγινε, αγωνιούσαμε πολύ. Πέρασα από το σπίτι και έκανα μια μεγάλη αγκαλιά στη Δέσποινα και στον Λάκη και στα παιδιά τους, γιατί είμαστε κουμπάροι και συγγενείς».

Στη συνέχεια, μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα η οικογένεια του Σταύρου Φλώρου μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο παίκτης του Survivor, εξηγώντας πως γνωρίζει από προσωπική εμπειρία το βάρος μιας τέτοιας δοκιμασίας. Όπως δήλωσε: «Δεν είπα τίποτα άλλο. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε και μια οικογένεια πληγωμένη. Έχουμε πληγεί από αυτά τα θέματα και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Θυμόμαστε τα παλιά. Είμαστε πικραμένοι άνθρωποι εμείς, και όταν περάσεις από αυτόν τον δρόμο, γιατί έχει μακρύ δρόμο το παιδί μπροστά του, θα αφήσει ένα πλήγμα στο παιδί και σε όλη την οικογένεια, έχει πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Η προσευχή μας και επί του έργου. Ό,τι μπορεί ο καθένας από το μετερίζι του προσφέρει με τις δυνάμεις του. Έχει ο άνθρωπος δρόμο μπροστά του, έχει να περάσει από πολλά κύματα».

Σε άλλο σημείο, η μητέρα του Τηλέμαχου αναφέρθηκε με θερμά λόγια στους γονείς του 22χρονου, μιλώντας για την προσφορά και τη στάση ζωής τους: «Αξιόλογη οικογένεια. Έκαναν από αγάπη και ιδεολογία τα παιδιά, δεν έγιναν έτσι. Ενσυνείδητα έγινε αυτή η οικογένεια. Συμπαραστάτης η σύζυγος, η Δέσποινα είναι μία άξια κοπέλα. Είναι δραστήρια, έχει αγάπη στα παιδιά, προσφορά. Ο Λάκης έχει μεγάλη προσφορά στον συνάνθρωπο, τρέχει για τα πάντα, για όλους. Κατορθώνει πολλά πράγματα».

Ο παίκτης του Survivor βρίσκεται στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζεται η αποκατάστασή του μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στη θάλασσα του Αγίου Δομίνικου. Ο 22χρονος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο μαζί με τον Μάνο Μαλλιαρό. Ο ίδιος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Η τραγική ιστορία με τον θάνατο του 15χρονου Τηλέμαχου

Το τραγικό περιστατικό είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου του 2012 στη Μεσορόπη του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα. Ο Γιώργος Τσιμιρίκας και η σύζυγός του Ειρήνη είχαν μεταβεί μαζί με έξι από τα δέκα παιδιά τους στο σπίτι των παππούδων στο χωριό, όταν ξέσπασε φωτιά από ξυλόσομπα, έπειτα από σπίθα που πετάχτηκε και επεκτάθηκε γρήγορα στο σπίτι.

Την πυρκαγιά αντιλήφθηκαν πρώτοι οι παππούδες, ενώ οι γονείς μαζί με τέσσερα από τα έξι παιδιά τους, ανάμεσά τους και ο 15χρονος Τηλέμαχος, κατάφεραν αρχικά να βγουν από το φλεγόμενο σπίτι. Λίγο αργότερα, διαπίστωσαν ότι μέσα στο σπίτι είχαν εγκλωβιστεί ο πεντάχρονος Ανδρέας και ο εννιάχρονος Γεράσιμος. Τότε, ο Τηλέμαχος επέστρεψε μέσα στις φλόγες στην προσπάθειά του να σώσει τα δύο αδέρφια του, χάνοντας τη ζωή του. Ο θάνατος των τριών παιδιών και η αυτοθυσία του 15χρονου είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Μετά από βράβευση που είχε γίνει στη μνήμη του παιδιού, η μητέρα του, Ειρήνη Τσιμιρίκα, είχε δηλώσει για τον γιο της: «Είχε πλούσια καρδιά, είχε μεγάλη προσφορά στον άνθρωπο. Άριστος μαθητής. Είχε όραμα ο Τηλέμαχος».